Λαγκάρντ: Σκοπεύει να ολοκληρώσει τη θητεία της

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ, άφησε να εννοηθεί ότι σκοπεύει να ολοκληρώσει τη θητεία της, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης έργων όπως το ψηφιακό ευρώ, απαντώντας εκ νέου στις εικασίες περί πρόωρης αποχώρησής της, σημειώνει το Reuters.

«Το ψηφιακό ευρώ είναι ένα από τα στοιχεία της αποστολής που θεωρώ απολύτως κρίσιμα», δήλωσε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την Πέμπτη. «Το βασικό μου σενάριο είναι ότι θα χρειαστεί χρόνος έως το τέλος της θητείας μου για να υλοποιήσουμε και να εδραιώσουμε μια αποστολή: τη σταθερότητα των τιμών και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, ένα ισχυρό ευρώ σε ψηφιακή μορφή, τόσο διαδικτυακά όσο και εκτός σύνδεσης, σε χονδρικό και λιανικό επίπεδο, τα πάντα», σημείωσε.

Η θητεία της Λαγκάρντ λήγει τον Οκτώβριο του 2027. Το ψηφιακό ευρώ, εφόσον τελικά τεθεί σε κυκλοφορία, δεν αναμένεται να είναι έτοιμο πριν από το 2028, όπως έχει ανακοινώσει η ΕΚΤ.

«Η τεχνητή νοημοσύνη ενισχύει την παραγωγικότητα στην ευρωζώνη, αλλά δεν προκαλεί ακόμη κύμα απολύσεων λόγω της μεγαλύτερης αυτοματοποίησης της εργασίας», πρόσθεσε η Λαγκάρντ.

Πηγή: skai.gr

