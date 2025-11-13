Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επιταχύνει την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών με την υπογραφή της 1ης τροποποίησης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που αφορά στην Προκήρυξη του Προγράμματος «Εξοικονομώ 2025».

Η νέα απόφαση δίνει τη δυνατότητα υλοποίησης περισσότερων παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης, διευρύνοντας το όφελος για ακόμη περισσότερα νοικοκυριά. Επίσης, επικαιροποιεί τον κατάλογο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, μεταφέρει τη διαδικασία υποβολής Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου (ΗΤΚ) εντός 30 ημερών μετά την υπαγωγή της αίτησης και παρατείνει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έως τις 31 Μαΐου 2026.

Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί περίπου 55.000 αιτήσεις, ενώ τα αρχικά αποτελέσματα θα αφορούν περισσότερους από 40.000 ωφελούμενους, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή ζήτηση για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Προκειμένου να καλυφθεί η υψηλή ζήτηση, το Υπουργείο προχώρησε σε ουσιαστική ενίσχυση του προϋπολογισμού του Προγράμματος — από 434.000.000 εκατ. ευρώ σε 924.269.064 εκατ. ευρώ.

Το «Εξοικονομώ 2025» αποτελεί κομβικό εργαλείο της ενεργειακής πολιτικής της χώρας, που προωθεί την αποδοτική χρήση ενέργειας, μειώνει το ενεργειακό αποτύπωμα των κατοικιών και ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια και την κοινωνική συνοχή, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επίτευξη των εθνικών στόχων για βιώσιμη ανάπτυξη και κλιματική ισορροπία.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2131513745 Δευτέρα – Παρασκευή, 09:00 π.μ. – 17:00 μ.μ.). Ο Οδηγός του Προγράμματος, οι τροποποιήσεις, τα εγχειρίδια χρήσης (user manuals) της πλατφόρμας και οι Συχνές Ερωτήσεις (FAQ) είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα:

https://exoikonomo2025.gov.gr. Το Πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU.

