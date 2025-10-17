Αρχίζουν να πέφτουν οι «βαριές καμπάνες» σε κατόχους οχημάτων από Νοέμβριο

Του Βαγγέλη Δουράκη

Νέος γύρος διασταυρώσεων για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας έρχεται το Νοέμβριο. Αμέσως μετά και συγκεκριμένα εντός Δεκεμβρίου ξεκινούν οι διαδικασίες για τον εντοπισμό οχημάτων που δεν έχουν περάσει από Τεχνικό Έλεγχο (ΚΤΕΟ). Ήδη έχουν αποσταλεί ειδοποιήσεις σε περισσότερους από 200.000 κατόχους οχημάτων, που είτε είναι ανασφάλιστα, είτε δεν έχουν πληρώσει τέλη κυκλοφορίας και οι οποίοι καλούνται να συμμορφωθούν.



Σε περίπτωση που δεν ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους μέσα στο Νοέμβριο -οπότε και θα διενεργηθεί ένας νέος κύκλος διασταυρώσεων – θα κληθούν να πληρώσουν και υπέρογκα πρόστιμα, πέρα βεβαίως από την υποχρέωση που έχουν για να συμμορφωθούν.

Τι ισχύει για όσους δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ

Έτσι, με την παρέλευση του εύλογου χρονικού διαστήματος και την ολοκλήρωση εκ νέου διασταυρωτικών ελέγχων, οι πολίτες και τα νομικά πρόσωπα, που δε συμμορφώθηκαν, θα λάβουν τις ειδοποιήσεις με τα βεβαιωμένα πρόστιμα μέσω SMS, email ή το ταχυδρομείο.

Μετά το νέο γύρο διασταυρώσεων του Νοεμβρίου -που όπως προαναφέρθηκε θα αφορά απλήρωτα τέλη και ανασφάλιστα οχήματα- ξεκινούν οι έλεγχοι και για εκείνα τα οχήματα που δεν έχουν περάσει από ΚΤΕΟ.

Η συγκεκριμένη διαδικασία έχει ως στόχο να εντοπίσει τα οχήματα που σήμερα κινούνται στις οδικές αρτηρίες δίχως να έχουν περάσει Τεχνικό Έλεγχο και θεωρείται πως συνιστούν «κινητές βόμβες»: Μάλιστα, τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν πως από τα περίπου 8,5 εκατ. οχήματα, τα σχεδόν 450.000 δεν εμπίπτουν σε υποχρέωση για ΚΤΕΟ, άλλα 5 εκατ. εμφανίζονται στα σχετικά μητρώα και άρα έχουν περάσει την προβλεπόμενη διαδικασία και απομένει ένα υπόλοιπο σχεδόν 3 εκατ.

Με άλλα λόγια, περίπου 1 στα 3 οχήματα δεν έχουν περάσει από τεχνικό έλεγχο στα ΚΤΕΟ, κάτι βεβαίως που τα καθιστά επικίνδυνα για πιθανή πρόκληση ατυχημάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα των διασταυρωτικών ελέγχων που αφορούν στο όχημά τους, είτε μέσω gov.gr στην κατηγορία «Περιουσία και Φορολογία» και στην υποκατηγορία «Οχήματα», είτε απευθείας στο oximata.gov.gr.

Η είσοδος στη νέα εφαρμογή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης πραγματοποιείται με κωδικούς TaxisNet.

Ποια είναι τα πρόστιμα ανάλογα την παράβαση

Οι διασταυρωτικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), υπό τον συντονισμό της Προεδρίας της Κυβέρνησης, ενώ αξιοποιούνται δεδομένα από το Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων και την Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ).

Σημειώνεται ότι, για πρώτη φορά, πραγματοποιείται διασταύρωση δεδομένων οχημάτων από όλα τα μητρώα των αρμόδιων φορέων, τα οποία έως σήμερα παρουσιάζουν σημαντικές μεταξύ τους αποκλίσεις.

Η δυνατότητα αυτή επιτεύχθηκε μέσω διαδικασιών ελέγχου, καθαρισμού και ομογενοποίησης των δεδομένων.

Όσοι εντοπιστούν να παρανομούν θα λάβουν ηλεκτρονικό ειδοποιητήριο (“ραβασάκι”) με πρόστιμα από 250 έως 1.000 ευρώ, τα οποία διπλασιάζονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Παράλληλα, προβλέπεται αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας.

Ποια είναι όμως τα πρόστιμα ανά κατηγορία και στάδιο παράβασης;

Ανασφάλιστα οχήματα: €1.000 για λεωφορεία και φορτηγά Δ.Χ., €500 για επιβατηγά, €250 για δίκυκλα.

Μη πληρωμένα τέλη κυκλοφορίας: ισόποσο πρόστιμο με τα ετήσια τέλη, συν το οφειλόμενο ποσό.

Μη διενέργεια ΚΤΕΟ: €400

Υποτροπή: διπλασιασμός προστίμων και υποχρεωτική αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας.

Τα έγγραφα επιστρέφονται μόνο με απόδειξη πληρωμής προστίμου και βεβαίωση συμμόρφωσης (ασφάλιση, ΚΤΕΟ ή τέλη κυκλοφορίας). Αν, μετά από τρεις μήνες, ο δεύτερος ηλεκτρονικός έλεγχος δείξει εκ νέου μη συμμόρφωση, η αφαίρεση πινακίδων θα γίνεται υποχρεωτικά και χωρίς νέα ειδοποίηση.



Πηγή: skai.gr

