Wall Street: Κλείσιμο με πτώση

Ανησυχία στους επενδυτές για περιφερειακές τράπεζες, την κλιμάκωση της εμπορικής αντιπαράθεσης Ουάσινγκτον-Πεκίνου και το συνεχιζόμενο shutdown

Wall Street

Απώλειες κατέγραψε χθες Πέμπτη το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, εν μέσω ανησυχίας για ορισμένες περιφερειακές τράπεζες στις ΗΠΑ, την κλιμάκωση της εμπορικής αντιπαράθεσης Ουάσινγκτον-Πεκίνου και το συνεχιζόμενο shutdown (σ.σ. την αναστολή λειτουργίας υπηρεσιών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης).

O δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 301,07 μονάδων (–0,67%), στις 45.952,24 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 107,54 μονάδων (–0,47%), στις 22.562,53 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 41,99 μονάδων (–0,63%), στις 6.629,07 μονάδες.

