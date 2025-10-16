Στη δυναμική επιστροφή της Ελλάδας στο διεθνές προσκήνιο αναφέρθηκε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συζήτησή του με τη δημοσιογράφο Liz Hoffman με θέμα «From Crisis to Comeback», στο World Economic Summit που διοργάνωσε η ανεξάρτητη διεθνής ενημερωτική πλατφόρμα Semafor, στην Ουάσιγκτον.

Το Semafor είναι ένα ανεξάρτητο διεθνές ειδησεογραφικό μέσο που έχει ως στόχο να επαναπροσδιορίσει τη δημοσιογραφία σε παγκόσμιο επίπεδο. Διαχωρίζει με σαφήνεια τα γεγονότα, την ανάλυση του συντάκτη και τις εναλλακτικές οπτικές, προωθώντας τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη στην ενημέρωση.

Μέσα σε αυτό το καινοτόμο δημοσιογραφικό περιβάλλον, ο κ. Πιερρακάκης παρουσίασε τη μεταρρυθμιστική πρόοδο και την αναπτυξιακή προοπτική της Ελλάδας, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα έχει πλέον επιστρέψει δυναμικά στο παγκόσμιο οικονομικό σκηνικό. «Είμαστε ξανά σε καλό δρόμο. Και θα έλεγα ότι η Ελλάδα όχι μόνο επέστρεψε, αλλά είναι και σε πλήρη λειτουργία», τόνισε ο Υπουργός. «Θέλουμε να προσελκύσουμε περισσότερες επενδύσεις και να προχωρήσουμε περισσότερες μεταρρυθμίσεις στο εγγύς μέλλον. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι μπορούμε να αναπτυχθούμε ακόμη πιο γρήγορα».

Ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι «η χώρα έχει υλοποιήσει περισσότερες από 100 μεταρρυθμίσεις τα τελευταία έξι χρόνια», επισημαίνοντας ότι «το κράτος είναι πλέον ψηφιακό, καθώς έχουν ψηφιοποιηθεί περισσότερες από 2.200 δημόσιες υπηρεσίες».

Σε ερώτηση της δημοσιογράφου για τα μαθήματα που μπορεί να πάρει η Βόρεια Ευρώπη από το ελληνικό παράδειγμα και συγκεκριμένα χώρες, όπως η Ιταλία και η Γαλλία, που αντιμετωπίζουν δημοσιονομικές προκλήσεις ο Υπουργός απάντησε:

«Αφού το πετύχαμε εμείς, μπορούν κι εκείνοι. Η ολοκλήρωση μεταρρυθμίσεων ήταν δύσκολη και η Ελλάδα έπρεπε να βιώσει πολύ οδυνηρές στιγμές, αλλά στο τέλος το πετύχαμε και η επιτυχία αυτή αντανακλά τη δύναμη του ελληνικού λαού».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Πιερρακάκης στην ανάγκη η Ευρώπη να προχωρήσει με ταχύτερους ρυθμούς προς την περαιτέρω ενοποίηση, περιορίζοντας τα «αόρατα εμπόδια» που εξακολουθούν να λειτουργούν ως διακρατικοί ευρωπαϊκοί δασμοί. «Το πρόβλημά μας στην Ευρώπη είναι ότι πρέπει να οικοδομήσουμε μια πραγματικά ενιαία αγορά», σημείωσε, φέρνοντας ως παράδειγμα την ανάγκη οι νεοφυείς ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε ενιαίο τραπεζικό σύστημα που θα στηρίζει την ανάπτυξή τους στην ευρωπαϊκή αγορά, χωρίς να χρειάζεται να στραφούν στην αμερικανική χρηματοδότηση.

Αναφερόμενος στην προοπτική της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων της υπογράμμισε ότι η Ευρώπη πρέπει να περάσει από τη θεωρία στην πράξη: «Στην Ευρώπη μιλάμε πολύ γι’ αυτό, αλλά πρέπει να δράσουμε περισσότερο προς τη σύστασή της. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να συνεργαστούν πιο στενά, είτε στον τραπεζικό τομέα, είτε στην Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, είτε στην τεχνολογία. Και στο σημείο αυτό έχουμε καθυστερήσει».

Κλείνοντας, ο Υπουργός εστίασε στην ανάγκη για περισσότερες επενδύσεις αλλά και στο θετικό μομέντουμ της ελληνικής οικονομίας:

«Είμαστε πλήρως ανοιχτοί σε επενδύσεις, ενθαρρύνουμε εξαγορές και συγχωνεύσεις και μάλιστα πρέπει να δείξουμε ηγετικό προβάδισμα στον τομέα αυτό».

Αναφέρθηκε μάλιστα στην πρόταση εξαγοράς του Ελληνικού Χρηματιστηρίου από την Euronext, λέγοντας:

«Θέλουμε να γίνουμε το όγδοο χρηματιστήριο του ομίλου. Υπάρχουν ήδη επτά ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο δίκτυο και εμείς, ως κυβέρνηση, είμαστε εξαιρετικά θετικοί σε αυτή την προοπτική».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

