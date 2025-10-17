Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ αγόρασε πέσος στις αγορές «Blue Chip Swap» και spot την Πέμπτη και συνεχίζει να παρακολουθεί όλες τις αγορές, δήλωσε την Παρασκευή ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ.

«Το Υπουργείο Οικονομικών παραμένει σε στενή επικοινωνία με την οικονομική ομάδα της Αργεντινής, καθώς εργάζονται για να κάνουν την Αργεντινή ξανά μεγάλη», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X.

