Με αυξημένο εταιρικό τζίρο κατά 16,5% σε σχέση με το 2022 και επενδύσεις πάνω από 25 εκατ. ευρώ στην ελληνική οικονομία συνεχίζει το ισχυρό αποτύπωμα της και το 2023, σύμφωνα με την δημοσίευση των αποτελεσμάτων της, η Δ. Μασούτης.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, «ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προσπάθεια για συγκράτηση των ανατιμήσεων και την διατήρηση των τιμών προς όφελος των καταναλωτών. Σε αυτή την κατεύθυνση υπολογίζεται ότι επενδύθηκαν περισσότερα από 20 εκατ. ευρώ. Η προσπάθεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο δέσμευσης της διοίκησης του Οργανισμού για υγιή και βιώσιμη ανάπτυξη, όπως πολλές φορές έχει υποστηρίξει στις δημόσιες παρεμβάσεις του και ο επικεφαλής του Ομίλου κ. Γιάννης Μασούτης. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να παραμείνει σταθερή η κερδοφορία του οργανισμού, παρά την αύξηση του τζίρου της εταιρείας κατά 16,5% σε σχέση με το 2022.

Η στρατηγική αυτή της μείωσης τιμών φαίνεται να αποδίδει καρπούς και το 2024 όπου η Δ. Μασούτης κερδίζει διαρκώς μερίδια και πετυχαίνει ανάπτυξη διπλάσια σε σχέση με τον ανταγωνισμό (στα διαθέσιμα στοιχεία μέχρι και τον Ιούλιο του 2024). Μάλιστα και τους τρεις μήνες του φετινού καλοκαιριού παρατηρήθηκε αρνητικός πληθωρισμός με τις τιμές να μειώνονται μεσοσταθμικά σε σχέση με το καλοκαίρι του 2023».

Αναλυτικότερα, το 2023 σημειώθηκε αύξηση των πωλήσεων σε επίπεδο εταιρείας κατά 16,5% (από 923 εκατομμύρια ευρώ σε 1,076 δισ. ευρώ) και σε επίπεδο Ομίλου κατά 14,5% (από 940 εκατ. ευρώ σε 1,076 δισ. ευρώ).

Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας εμφάνισαν σταθερότητα (από 8,303 εκατ. ευρώ το 2022 σε 8,503 εκατ. ευρώ το 2023). Σημειώνεται ότι τα κέρδη βρίσκονται κάτω από το 1% του τζίρου. «Η εταιρεία επέλεξε να ‘‘θυσιάσει'' το μεγαλύτερο μέρος της κερδοφορίας της για να ενισχύσει τους Έλληνες καταναλωτές σε μία δύσκολη περίοδο , συμβάλλοντας έτσι έμπρακτά στην προσπάθεια που γίνεται. Μία κίνηση που την διαφοροποίησε από τον ανταγωνισμό με βάση τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν πρόσφατα. Σημαντική είναι, στο πλαίσιο της υγιούς και βιώσιμης ανάπτυξης και η προσπάθεια που έγινε από την διοίκηση της εταιρίας για την συγκράτηση των ανατιμήσεων» τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

Προς αυτή την κατεύθυνση υπολογίζεται ότι επενδύθηκαν περισσότερα από 20 εκατομμύρια ευρώ γεγονός που είχε άμεσο αντίκτυπο στη μείωση μεικτών κερδών κατά μία ποσοστιαία μονάδα από 25,63% επί του τζίρου το 2022 στο 24,66% το 2023.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις επενδυθήκαν πάνω από 25 εκατομμύρια ευρώ το 2023, με το μεγαλύτερο κομμάτι να αφορά τα πάγια περιουσιακά στοιχεία, ενεργειακές αναβαθμίσεις και ανακαινίσεις των καταστημάτων. Το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρίας το 2024 υπολογίζεται να κινηθεί στους ίδιους ρυθμούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

