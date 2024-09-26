Tα σκάφη αναψυχής β΄ κατηγορίας κάτω των 7 μέτρων απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο πλοίων καθώς και από τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης, όπως προβλέπει τροπολογία η οποία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Νέο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συμπληρωματικές διατάξεις».

Η απαλλαγή από τον ειδικό φόρο πλοίων έχει αναδρομικό χαρακτήρα, επομένως οι κάτοχοι σκαφών β΄ κατηγορίας μέχρι 7 μέτρα δεν θα καταβάλλουν φόρο για τα έτη 2020, 2021, 2022 και 2023 και όσοι έχουν ήδη καταβάλλει (ο αριθμός τους είναι περιορισμένος) δικαιούνται επιστροφή φόρου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.