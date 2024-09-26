Όμιλος Ergo: Θεόδωρος Κοκκάλας και Oliver Willmes με νέες αρμοδιότητες

Από την 1η Ιανουαρίου 2025, ο Θεόδωρος Κοκκάλας, νυν πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Chief Operating Officer της Ergo Γερμανίας, και ο Oliver Willmes, νυν πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Chief Operating Officer της Ergo International, θα ανταλλάξουν αρμοδιότητες στα διοικητικά συμβούλια.

Κατά συνέπεια, ο Θεόδωρος Κοκκάλας θα είναι υπεύθυνος για τις διεθνείς δραστηριότητες της Ergo και ο Oliver Willmes θα είναι υπεύθυνος για τις δραστηριότητες της Ergo στη Γερμανία.

«Ο Θεόδωρος Κοκκάλας και ο Oliver Willmes έχουν και οι δύο σημειώσει εξαιρετικές επιδόσεις στους προηγούμενους ρόλους τους και έχουν συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας τόσο τοπικά όσο και διεθνώς. Πριν ξεκινήσουμε την υλοποίηση του επόμενου στρατηγικού μας προγράμματος το 2026, έχουμε ήδη χαράξει μια σημαντική πορεία για τη μελλοντική επιτυχία της Ergo με αυτή την καθοριστική αλλαγή των αρμοδιοτήτων», δηλώνει ο Markus Riess, CEO του Ομίλου Ergo.

«Ο Θεόδωρος Κοκκάλας ανέπτυξε αποτελεσματικά και με επιτυχία την Ergo Γερμανίας τα τελευταία χρόνια, καθιστώντας την πιο ανθεκτική και πιο δυναμική, με αποτέλεσμα η Ergo Γερμανίας να συνεισφέρει σημαντικά στα αποτελέσματα του Ομίλου. Παράλληλα, ο Oliver Willmes έχει αναδιαρθρώσει με συνέπεια το διεθνές χαρτοφυλάκιο, συμβάλλοντας καθοριστικά στη σημαντική αύξηση των αποτελεσμάτων της Ergo International τα τελευταία χρόνια. Ως εκ τούτου, είμαι πολύ ικανοποιημένος που μέσω αυτής της ανταλλαγής αρμοδιοτήτων, μπορούμε να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα πλεονεκτήματα και τις επιτυχημένες στρατηγικές και των δύο για να συνεχίσουμε την κερδοφόρα ανάπτυξη σε όλες τις αγορές που δραστηριοποιείται ο Όμιλος Ergo» αναφέρει ο Markus Riess.

Ο Θεόδωρος Κοκκάλας κατείχε διάφορες διοικητικές θέσεις στην Ergo από το 2004. Από το 2004 έως το 2020, ήταν αρμόδιος για τις δραστηριότητες της Ergo στην Ελλάδα ως πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στην Τουρκία, από το 2012. Από τον Μάιο του 2020, έχει αναλάβει Chief Operating Officer και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ergo Γερμανίας.

Ο Oliver Willmes ξεκίνησε την καριέρα του στην Ergo το 2004. Μετά από διάφορες ηγετικές θέσεις στη Γερμανία και διεθνώς στoν Όμιλο, ανέλαβε την ευθύνη για την Ergo International ως Chief Operating Officer και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου το 2019.

Πηγή: skai.gr

