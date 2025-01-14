Με αλλαγή στην αίτηση υπαγωγής ξεκινά το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2»

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Με μια προσθήκη της τελευταίας στιγμής στην όλη διαδικασία ξεκινά αύριο,15 Ιανουαρίου, το πολυαναμενόμενο πρόγραμμα ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ 2. Αυτήν την στιγμή ολοκληρώνονται οι τελευταίες λεπτομέρειες της ειδικής πλατφόρμας που θα λειτουργήσει στον ιστότοπο gov.gr και μέσω της οποίας θα γίνεται το πρώτο βήμα για την αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα.



Ο ενδιαφερόμενος θα μπαίνει στην πλατφόρμα με τους κωδικούς TAXIS και βάζοντας τα στοιχεία του έτσι όπως αυτά υπάρχουν στα μητρώα της ΑΑΔΕ και με βάση αυτά θα καθορίζεται αν είναι όντως επιλέξιμος ή όχι. Αν είναι, θα εκδίδει τη λεγόμενη βεβαίωση επιλεξιμότητας, θα την τυπώνει και με αυτήν θα επισκέπτεται την τράπεζα της προτίμησης του για να υποβάλλει την αίτηση του. Σύμφωνα με την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφία Ζαχαράκη, ενδέχεται τις πρώτες ημέρες λειτουργίας της πλατφόρμας να μην είναι δυνατή η εκτύπωση της βεβαίωσης, όμως αυτό δεν πρέπει να αποθαρρύνει τους επίδοξους αγοραστές πρώτης κατοικίας. Θα μπορούν και χωρίς αυτό να πάνε στην τράπεζα με όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται, με την υποχρέωση να προσκομίσουν τη βεβαίωση αργότερα όταν η πλατφόρμα θα το επιτρέπει.



Με το ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ 2, προϋπολογισμού 2δισ€, στόχος είναι επιπλέον 20.000 άτομα ή οικογένειες (μετά τις 9.100 του πρώτου προγράμματος) να μπορέσουν να αγοράσουν την πρώτη τους κατοικία. Το αρμόδιο υπουργείο υπολογίζει ότι υπάρχουν αυτή διαθέσιμα τουλάχιστον 60.000 ικανοποιούν τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί.



Σε σχέση με την πρώτη βερσιόν, η μεγάλη αλλαγή αφορά τη διεύρυνση των ηλικιακών ορίων. Τα νέα όρια αφορούν άτομα 25 έως 50 ετών (ή το ένα από τα μέλη του ζευγαριού να είναι έως 50 ετών) που δεν διαθέτουν άλλη κατοικία που θα μπορούσε να καλύπτει τις στεγαστικές τους ανάγκες.



Μοιραία, εφόσον η στόχευση είναι πλέον και σε ζευγάρια που βρίσκονται βαθιά μέσα στην επαγγελματική τους καριέρα, που ενδεχομένως έχουν μεγαλύτερα παιδιά, αλλάζουν και τα εισοδηματικά κριτήρια:

Το μέγιστο ετήσιο εισόδημα για τον άγαμο αυξάνεται από τις 16.000€ στις 20.000€. Υπάρχει και ελάχιστο εισόδημα στις 10.000€ ώστε να υπάρχει ενός είδους εξασφάλιση ότι οι ωφελούμενοι θα μπορέσουν να αποπληρώσουν το δάνειο τους

Αντίστοιχη αύξηση στις 28.000€ θα υπάρξει για το εισόδημα του ζευγαριού , από 24.000€ που ίσχυσε στην πρώτη φάση, το οποίο θα προσαυξάνεται 4.000€/τέκνο από 3.000€/τέκνο του πρώτου προγράμματος

Στις 31.000€ έχει τεθεί το εισοδηματικό κριτήριο για τις μονογονεϊκές οικογένειες το οποίο προσαυξάνεται 5.000€/τέκνο

Όσον αφορά τα δάνεια:



Προβλέπεται δανειοδότηση για αγορά κατοικίας εμπορικής αξίας έως 250.000€ που θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για πρώτη κατοικία.

Τα δάνεια θα μπορούν να καλύπτουν το 90% της αξίας του ακινήτου με ανώτατο όριο τις 190.000€ και διάρκεια αποπληρωμής από 3 έως 30 έτη. Πρέπει δηλαδή να διαθέτει το υπόλοιπο 10% σε ίδια κεφάλαια.

Τα κτίρια που καλύπτονται θα έχουν επιφάνεια έως 150τ.μ. (χωρίς να υπολογίζονται πάρκινγκ κι αποθήκες) κατασκευής έως το 2007.

Το επιτόκιο θα είναι 0 για το 50% του δανείου και για το υπόλοιπο 50% αναμένεται σύμφωνα με την κ. Ζαχαράκη να βρεθεί λίγο κάτω από το 2%. Το δάνειο είναι άτοκο σε ποσοστό 75% για τρίτεκνους και πολύτεκνους γονείς, για ΑΜΕΑ και για γονείς δυο παιδιών των Δήμων Δ. Ορεστιάδας, Σουφλίου και Διδυμότειχου του Νομού Έβρου.

Για εξασφάλιση του δανείου λαμβάνεται ως εμπράγματη εξασφάλιση το αποκτηθέν ακίνητο σε ποσοστό που δεν θα ξεπερνά το 120% του ποσού του δανείου.

Για την χορήγηση του δανείου δεν επιτρέπεται η παροχή προσωπικής εγγύησης τρίτου.

Τα δάνεια θα παρέχονται χωρίς την εφαρμογή της εισφοράς του Ν. 128/75, που ανέρχεται σήμερα σε 0,12%

Οι δικαιούχοι του Προγράμματος επιβαρύνονται με τα έξοδα νομικού και τεχνικού ελέγχου του ακινήτου, καθώς και τα έξοδα που σχετίζονται με την εγγραφή του βάρους επί του αποκτηθέντος ακινήτου.



Η προέγκριση του δανείου ισχύει για τουλάχιστον 60 ημέρες από τη γνωστοποίησή της στον αιτούντα.

Σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος. τα τα ακίνητα τα οποία που αποκτούνται δεν μπορούν να εκμισθωθούν για τα πρώτα 7 χρόνια από την υπογραφή της δανειακής σύμβασης. Η παραβίαση του όρου συνιστά και αιτία καταγγελίας της σύμβασης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.