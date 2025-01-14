Η Starbucks αλλάζει τους κανόνες για τα καφέ της στη Βόρεια Αμερική, βάζοντας τέλος στην πολιτική που επέτρεπε στους ανθρώπους να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις τους ακόμα κι αν δεν είχαν αγοράσει τίποτα.

Οι αλλαγές, οι οποίες πρόκειται να τεθούν σε ισχύ από τις 27 Ιανουαρίου, είναι μια αναστροφή από μια πολιτική που εισήχθη πριν από έξι χρόνια, η οποία επέτρεπε στους ανθρώπους να παραμείνουν στα καταστήματα Starbucks και να χρησιμοποιούν τις τουαλέτες τους χωρίς να κάνουν αγορές.

Η κίνηση είναι μέρος της στρατηγικής «επιστροφή στα Starbucks» - ένα σχέδιο που ανακοίνωσε το νέο «αφεντικό» της εταιρείας, καθώς προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις πεσμένες πωλήσεις.

Η μεγαλύτερη αλυσίδα καφέ στον κόσμο λέει ότι ο νέος κώδικας συμπεριφοράς - ο οποίος αντιμετωπίζει επίσης την παρενόχληση και απαγορεύει το κάπνισμα και το αλκοόλ σε εξωτερικούς χώρους- στοχεύει να κάνει τα καταστήματά της πιο φιλόξενα.

«Είναι ένα πρακτικό βήμα που μας βοηθά να δίνουμε προτεραιότητα στους πελάτες μας που πληρώνουν και θέλουν να κάθονται και να απολαμβάνουν τα καφέ μας» δήλωσε εκπρόσωπος των Starbucks στο BBC News.

Οι νέοι κανόνες θα εμφανίζονται σε κάθε κατάστημα και το προσωπικό θα λάβει οδηγίες για να ζητά από οποιονδήποτε τους παραβιάζει να φύγει.

Οι υπάλληλοι θα μπορούν να καλούν την αστυνομία όταν είναι απαραίτητο.

Το 2018, η Starbucks αποφάσισε να επιτρέψει την ελεύθερη πρόσβαση στα καφέ και τις τουαλέτες της μετά την αμφιλεγόμενη σύλληψη δύο ανδρών σε ένα από τα καφέ της στη Φιλαδέλφεια.

Άλλες αλλαγές που πρόκειται να εισαχθούν αργότερα αυτόν τον μήνα περιλαμβάνουν την προσφορά ενός δωρεάν ζεστού ή παγωμένου ροφήματος για πελάτες που αγοράζουν καφέ για να τον καταναλώσουν στις εγκαταστάσεις.

Τα Starbucks προσπαθούν να ενισχύσουν τις πωλήσεις τους καθώς αντιμετώπισαν αντιδράσεις στις αυξήσεις των τιμών και τα μποϊκοτάζ που πυροδότησε ο πόλεμος Ισραήλ-Γάζας.

Ο Brian Niccol, ο οποίος ήταν επικεφαλής της μεξικανικής αλυσίδας τροφίμων Chipotle, προσελήφθη στα Starbucks πέρυσι.

Στόχος του είναι να βελτιώσει την εμπειρία των πελατών στα καφέ των Starbucks, ανανεώνοντας τα μενού και τα καφέ του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.