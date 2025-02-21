Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα του «Ανακαινίζω-Νοικιάζω» - Τα νέα όρια επιδότησης και πώς θα την εξασφαλίσετε

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Έχοντας υποστεί σημαντικό λίφτινγκ – καθώς η πρώτη του βερσιόν δεν προσέλκυσε ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων – το πρόγραμμα «Ανακαινίζω-Νοικιάζω» επιστρέφει με την πλατφόρμα του να ανοίγει σήμερα.

Στόχος του προγράμματος είναι να δώσει την δυνατότητα σε ιδιοκτήτες ακινήτων να ανακαινίσουν τις περιουσίες τους με την προϋπόθεση έπειτα να τις διαθέσουν προς ενοικίαση με μακροχρόνιες όμως ΜΟΝΟ μισθώσεις, τουλάχιστον 3 ετών.



Στο πρόγραμμα προϋπολογισμού 50εκατ€ έχουν γίνει 2 μεγάλες βελτιώσεις προκειμένου να αυξηθεί η ελκυστικότητα του:

Η επιδότηση φθάνει στο 60% της δαπάνης ( στις οποίες περιλαμβάνονται τόσο τα υλικά όσο και οι εργασίες) από 40% στην πρότερη του μορφή

Το ανώτατο όριο δαπάνης ανεβαίνει στα 13.500€ από 10.000€. Επομένως το ανώτατο ποσό επιδότησης διπλασιάζεται πλέον στις 8.100€ από 4.000€.

Για να είναι κάποιος δικαιούχος του προγράμματος θα πρέπει να πληροί σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:

Ο δικαιούχος έχει την κυριότητα ή την επικαρπία του ακινήτου σε ποσοστό τουλάχιστον 50%

Το ακίνητο προς ανακαίνιση να μην ξεπερνά τα 100τ.μ. και βρίσκεται σε οικιστική περιοχή

Το ακίνητο να μην είναι δηλωμένο ως πρώτη κατοικία

Το ακίνητο να μην είναι μισθωμένο αλλά και να είναι δηλωμένο ως κενό στο έντυπο Ε2 τα τελευταία τρία χρόνια.

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα – πραγματικό ή τεκμαρτό – έως 40.000€. Ταυτόχρονα η αξία της ακίνητης περιουσίας του δεν πρέπει να ξεπερνά τις 300.000€

Ο ενδιαφερόμενος δεν πρέπει να έχει ενταχθεί σε άλλο επιδοτούμενο πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας ή ανακαίνισης τα τελευταία 5 χρόνια.



Το πρόγραμμα προβλέπει ότι το 50% της επιδότησης μπορεί να δοθεί ως προκαταβολή γεγονός που θα διευκολύνει σημαντικά όσους έχουν έλλειψη ρευστότητας. Το υπόλοιπο 50% θα καταβληθεί μετά την απόδειξη της εκμίσθωσης του ακινήτου.

Ως επιλέξιμες δαπάνες λογίζονται μεταξύ άλλων:

Ανακαίνιση χώρων μπάνιου - ειδών υγιεινής - χώρων κουζίνας Α

Αντικατάσταση πόρτας εισόδου και εσωτερικών

Αντικατάσταση ή επισκευή ερμαρίων,

Αντικατάσταση δαπέδων

Αντικατάσταση ή επισκευή ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων

Αντικατάσταση ή επισκευή δομικών στοιχείων, πλακιδίων, χρωματισμών



Όπως σε όλα τα ανάλογα προγράμματα οι σχετικές δαπάνες ανακαίνισης πρέπει να έχουν εξοφληθεί ηλεκτρονικά. Οι πληρωμές πρέπει επίσης να γίνουν εντός 6 μηνών από την έγκριση της επιδότησης, ειδάλλως η απόφαση ανακαλείται και τυχόν προκαταβολή αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθείσα.



Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι το πρόγραμμα έχει αναδρομική ισχύ καθώς αφορά και όσους είχαν γίνει δεκτοί και στην πρώτη μορφή του και είχαν ενταχθεί από τις 8 Απριλίου του 2024 όταν και είχε ανοίξει η πλατφόρμα. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος «παλιός» δικαιούχος μπορεί να προσθέσει νέες επιλέξιμες δαπάνες, τις οποίες δεν είχε συμπεριλάβει στην αρχική του αίτηση



Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση για 1 ακίνητό. Δεν επιτρέπεται η υποβολή περισσότερων της μίας 1 αιτήσεων για το ίδιο ακίνητο.

Επομένως, στην περίπτωση ύπαρξης περισσότερων του 1 κυρίων ή επικαρπωτών επί του ακινήτου, την αίτηση μπορεί να υποβάλει μόνον ο ένας εξ αυτών, με την προϋπόθεση της συγκατάθεσης των υπολοίπων.



Η αίτηση υποβάλλεται στην ειδική εφαρμογή του Προγράμματος, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω του gov.gr. Κατά την είσοδο στην εφαρμογή και πριν την υποβολή της αίτησης, αντλείται ο Α.Φ.Μ. του ενδιαφερομένου καθώς και ο αριθμός της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής στο Πρόγραμμα που ήδη έχει εκδοθεί.

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης αναγνώρισης δαπανών εκδίδεται απόφαση πληρωμής. Σε περίπτωση που κατά την υποβολή της αίτησης έχει ήδη εκδοθεί απόφαση πληρωμής, εκδίδεται νέα επικαιροποιημένη απόφαση πληρωμής, στην οποία αναγράφεται νέο ποσό της επιδότησης που αντιστοιχεί στον εκάστοτε δικαιούχο, αφαιρουμένου του ήδη καταβληθέντος ποσού.

