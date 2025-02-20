Τσιάρας: Νομοθετείται το έκτακτο επίδομα για τους κτηνιάτρους

Τροπολογία με την οποία θα νομοθετείται το έκτακτο επίδομα στους κτηνιάτρους για τη συμμετοχή τους στην επιτυχή αντιμετώπιση τόσο της πανώλης των μικρών μηρυκαστικών όσο και της ευλογιάς, προανήγγειλε ότι θα καταθέσει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στην τρίτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου που επεξεργάζεται το σχέδιο νόμου υπό τον τίτλο «Διεπαγγελματικές οργανώσεις, ενίσχυση του αγροτικού τομέα, οργάνωση των υπηρεσιών και εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και επανεκκίνηση της αγροτικής οικονομίας».

Με την ίδια τροπολογία θα ρυθμίζονται ζητήματα του ΕΛΓΑ. «Επιχειρούμε να κλείσουμε μικρές εκκρεμότητες οι οποίες υπήρχαν και να δώσουμε μια ακόμη απάντηση σε προβλήματα, τα οποία είτε λίμναζαν, είτε δεν είχαν απαντηθεί. Πιστεύω ότι αυτό το νομοσχέδιο έρχεται για να δώσει ένα αποτύπωμα στη γενικότερη προσπάθεια που γίνεται στον πρωτογενή τομέα της χώρας», υπογράμμισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σχετικά με τα κόκκινα δάνεια, ο κ. Τσιάρας διευκρίνισε ότι «σήμερα, σύμφωνα με το νόμο, ο ειδικός εκκαθαριστής δεν μπορεί να κάνει κουρέματα και απομειώσεις κεφαλαίου. Αντίθετα, ο εκκαθαριστής μπορεί να το πράξει. Για αυτό τον λόγο υπάρχει και η συγκεκριμένη παρέμβαση». Ταυτόχρονα, τόνισε πως η ρύθμιση αφορά πάνω από 20.000 αγρότες, δίνοντας μια δεύτερη ευκαιρία σε δανειολήπτες που είχαν βρεθεί σε δύσκολη οικονομική κατάσταση.

«Η Τράπεζα της Ελλάδος δέχεται μια διαδικασία που το προηγούμενο χρονικό διάστημα ήταν εκτός συζήτησης», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Θεωρούμε ότι θα απαλλάξουμε από βάρη δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, θα δώσουμε τη δυνατότητα της πραγματικής αγροτικής ανάπτυξης μέσα από την απελευθέρωση περιουσιών», τόνισε.

Απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης σχολίασε: «Δεν θέλετε να γίνεται αυτή η ρύθμιση για περισσότερο από 20.000 ανθρώπους; Πιστεύετε ότι υπάρχει κάποια κυβέρνηση που θα μπορεί να πει ότι θέλω να κάνω σεισάχθεια, ότι θέλω να μηδενίσω τα δάνεια;»

Σχετικά με το ζήτημα της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας, και ειδικότερα της περιουσίας που βρίσκεται υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ο υπουργός τόνισε ότι πρόκειται για ένα «κεφαλαιώδες ζήτημα», υπογραμμίζοντας ότι αυτή η δημόσια περιουσία «σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό παραμένει αναξιοποίητη, προϊόντος του χρόνου απαξιώνεται και, για πολλούς λόγους, δεν δίνεται ούτε με ταχύτητα, ούτε με ένα συγκεκριμένο τρόπο, εκεί που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί». Και πρόσθεσε: «Βλέπετε κάτι αρνητικό σε σχέση με αυτό; Για μένα είναι αυτονόητο ότι πρέπει να συμφωνήσουμε», ανέφερε, προσθέτοντας ότι πρόθεση του Υπουργείου είναι να προχωρήσει με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο.

Για την υγειονομική ταφή των ζώων ξεκαθάρισε ότι «υπήρχε ένα τεράστιο ζήτημα, καθώς υπήρχαν παράθυρα στην κείμενη νομοθεσία». Όπως εξήγησε, η νέα διάταξη καθορίζει ξεκάθαρα την ευθύνη και την αρμοδιότητα της υγειονομικής ταφής των ζώων, κλείνοντας τα νομικά κενά που επέτρεπαν διαφορετικές ερμηνείες και καθυστερήσεις στη διαδικασία.

Τέλος, ο Κώστας Τσιάρας τόνισε ότι θα εξεταστούν οι ενστάσεις που διατυπώθηκαν από τις Διεπαγγελματικές Οργανώσεις. «Έχω αποδείξει ότι, όταν και όπου υπάρχουν αιτιάσεις που εδράζονται σε λογικά επιχειρήματα, πάντα εξετάζονται και πάντα θα υπάρχουν οι απαραίτητες βελτιώσεις», δήλωσε.

Το σχέδιο νόμου υπερψηφίσθηκε επί της Αρχής στην αρμόδια Επιτροπή.

