Σε άνοδο οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων

Aνοδικά κινούνται οι αποδόσεις των ομολόγων ενόψει της σημερινής «ετυμηγορίας» από τον οίκο αξιολόγησης DBRS Morningstar για την πιστοληπτική ικανότητα της ελληνικής οικονομίας.

Πιέσεις δέχονται από την αρχή της εβδομάδας τα ομόλογα όλων των χωρών της Ευρωζώνης, μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Η αγορά αντιδρά στην κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο με το Ιράν, καθώς εκφράζονται φόβοι για αναζωπύρωση του πληθωρισμού. Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου λόγω του πολέμου προκαλεί ανησυχία για νέο κύμα πληθωρισμού στην Ευρώπη, η οποία εξαρτάται άμεσα από τις εισαγωγές ενέργειας.

Υπό αυτές τις συνθήκες, οι επενδυτές δεν διαβλέπουν πλέον σοβαρές πιθανότητες για μειώσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ εντός του 2026. Αντίθετα, οι αγορές τιμολογούν πλέον πιθανή αύξηση επιτοκίων έως τον Ιούλιο ή τον Δεκέμβριο του 2026 για την αναχαίτιση των πληθωριστικών πιέσεων.

Η πρόεδρος, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε χθες, Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026, ότι η ΕΚΤ παρακολουθεί στενά τα δεδομένα χωρίς προκαθορισμένη στάση, αποφασίζοντας «συνεδρίαση με τη συνεδρίαση» ανάλογα με την επίδραση των ενεργειακών σοκ.

Ο αντίκτυπος όλων αυτών αποτυπώνεται και στην απόδοση του γερμανικού 10ετούς ομολόγου, του οποίου η απόδοση ξεπέρασε μέσα σε μία εβδομάδα το 2,85%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο του τελευταίου έτους.

Στην εγχώρια αγορά τις τελευταίες ημέρες έχουν παρατηρηθεί σημαντικές ρευστοποιήσεις με αποτέλεσμα να πιεστούν οι τιμές των ομολόγων και να αυξηθούν οι αποδόσεις τους.

Είναι ενδεικτικό ότι χθες μόνο στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών της Τραπέζης της Ελλάδος (ΗΔΑ) από τα 200 εκατ. ευρώ, που ήταν η αξία των συναλλαγών, τα 110 εκατ. ευρώ αφορούσαν εντολές πώλησης. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου έφθασε στο 3,46% από 3,30% που ήταν στην αρχή της εβδομάδας. Μικρή διεύρυνση κατέγραψε και το περιθώριο έναντι των αντίστοιχων 10ετών γερμανικών ομολόγων, στο 0,62% από 0,59%, αντιστοίχως.

Όσον αφορά στην επικειμένη αξιολόγηση από την καναδική DBRS Morningstar, η αγορά προεξοφλεί ότι ο οίκος αξιολόγησης θα διατηρήσει αμετάβλητη την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας στο ΒΒΒ.

Η τελευταία αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από τη DBRS Morningstar πραγματοποιήθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2025, επιβεβαιώνοντας την κατάταξη όσον αφορά στο αξιόχρεο (ΒΒΒ) αλλά και τις προοπτικές της οικονομίας στην κατηγορία «σταθερές».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

