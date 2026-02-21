Αναζητούνται φορολογούμενοι για επιστροφές φόρων 176 εκατ. ευρώ

Χιλιάδες φορολογούμενοι και επιχειρήσεις έχουν να εισπράξουν σημαντικά ποσά από επιστροφές φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ, συνολικού ύψους 176 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, η διαδικασία καταβολής τους παραμένει σε εκκρεμότητα λόγω διαφόρων παραγόντων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας «Καθημερινή», κάποιοι δικαιούχοι δεν έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό για να τους επιστραφούν τα χρήματα, άλλοι δεν έχουν δηλώσει έγκυρο email για επικοινωνία, ενώ αρκετοί δεν έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της επιστροφής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), το συνολικό ποσό των εκκρεμών επιστροφών φόρων τον Δεκέμβριο είχε ανέλθει στα 722 εκατ. ευρώ. Από αυτά, όπως προαναφέρθηκε, τα 176 εκατ. αφορούν επιστροφές για τις οποίες οι φορολογούμενοι δεν έχουν ανταποκριθεί, είτε λόγω μη υποβολής στοιχείων είτε λόγω μη προσκόμισης δικαιολογητικών.

Από το συνολικό ποσό των 722 εκατ. ευρώ, τα 336 εκατ. αφορούν επιστροφές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, δηλαδή έχει παρέλθει διάστημα 90 ημερών από την έκδοση του Ατομικού Φύλλου Έκπτωσης (ΑΦΕΚ).

Τα υπόλοιπα 386 εκατ. ευρώ αφορούν εκκρεμείς επιστροφές που δεν έχουν λήξει ακόμη, καθώς δεν έχει παρέλθει το διάστημα των 90 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης ΑΦΕΚ. Παρά το γεγονός ότι αυτές οι επιστροφές δεν έχουν ληξιπρόθεσμη ημερομηνία, το ύψος τους παραμένει ιδιαίτερα υψηλό.



