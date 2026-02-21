Wall Street: Κλείσιμο με άνοδο

Λογαριασμός
Με κέρδη έκλεισε χθες η Wall Street στον απόηχο της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου να ακυρώσει πολλούς από τους δασμούς που είχε επιβάλει ο Τραμπ 

Με κέρδη έκλεισε χθες Παρασκευή το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στον απόηχο της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να ακυρώσει πολλούς από τους δασμούς που είχε επιβάλει ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 230,81 μονάδων (+0,47%), στις 49.625,97 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 203,34 μονάδων (+0,90%), στις 22.886,06 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 47,62 μονάδων (+0,69%), στις 6.909,51 μονάδες.

