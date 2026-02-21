Κλοπές 320 εκατ. ευρώ από τα ράφια των σούπερ μάρκετ

Αυξητική τάση καταγράφεται στις κλοπές προϊόντων από τα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Σύμφωνα με στελέχη του κλάδου που επικαλείται η εφημερίδα «Καθημερινή», η αξία των κλοπιμαίων ετησίως υπολογίζεται σε 2% του τζίρου ή σε 320 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που είναι μεγαλύτερο από τα κέρδη προ φόρων των σούπερ μάρκετ το 2024, έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Η ένταση του φαινομένου αποδίδεται στην πίεση των εισοδημάτων πολλών νοικοκυριών και υποχρεώνει τα σούπερ μάρκετ να αυξάνουν τις δαπάνες για ασφάλεια και αντικλεπτικές συσκευές.

Πέρυσι, στη Μεγάλη Βρετανία οι κλοπές από τα ράφια των σούπερ μάρκετ αυξήθηκαν κατά 20%.



