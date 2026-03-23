Ανατροπή σκηνικού και κέρδη 1,78% στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Η δήλωση του Τράμπ ότι παγώνει τις επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους στο Ιράν και ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν είχαν παραγωγικές συνομιλίες με στόχο μία πλήρη και συνολική επίλυση των εχθροπραξιών, οδήγησε σε ραγδαία αλλαγή σκηνικού και σε ράλι ανακούφισης στις αγορές, με βουτιά για το πετρέλαιο .

Αρχικά η αγορά κατέγραψε μεγάλες απώλειες, πάνω του 3%, υποχωρώντας ακόμη και κάτω από το ψυχολογικό φράγμα των 2.000 μονάδων, για να κλείσει τελικά με ισχυρά κέρδη, πάνω από τα επίπεδα των 2.100 μονάδων.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Alpha Bank της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, της Πειραιώς και της Optima Bank, ενώ πιέστηκαν οι μετοχές της Motor Oil και των ΕΛΠΕ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.101,57 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 1,78%.

Ενδοσυνεδριακά κυμάνθηκε σε μεγάλο εύρος διακύμανσης 115,59 μονάδων, ενδεικτικό της έντονης μεταβλητότητας. Κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.998,09 μονάδες (-3,23%) και ανώτερη τιμή στις 2.113,68 μονάδες (+2,37%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα338,33 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 56.624.683 μετοχές.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά 3,2 δισ. ευρώ σε σχέση με τη συνεδρίαση της Παρασκευής.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,92%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,31%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Alpha Bank (+5,34%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+4,27%), της Πειραιώς (+3,65%), της Optima Bank (+3,64%), της Εθνικής (+3,37%) και της Eurobank (+3,07%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Motor Oil (-3,63%), των ΕΛΠΕ (-2,91%), της Jumbo (-2,44%), του ΟΛΠ (-1,94%), της Elvalhalcor (-1,29%) και της Lamda Development (-1,14%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 15.450.066 και 11.765.784 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 76,25 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 48,72 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 62 μετοχές, 44 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Minerva (+6,64%) και Δάϊος (+6,19%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Προοδευτική (-5,03%) και GrediaBank (-4,00%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:10,3000 +0,98%

ΚΥΠΡΟΥ:8,6000 +0,70%

METLEN:36,0000 +1,52%

OPTIMA:8,5400 +3,64%

ΤΙΤΑΝ: 45,2500 +0,89%

ALPHA BANK: 3,2550 +5,34%

AEGEAN AIRLINES: 12,0000 αμετάβλητη

VIOHALCO: 12,9800 +0,62%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 35,1600 +4,27%

ΔΑΑ:10,8400 +2,85%

ΔΕΗ: 18,4600 +0,98%

COCA COLA HBC:49,4800 +2,06%

ΕΛΠΕ: 9,6900 -2,91%

ELVALHALCOR: 3,4550 -1,29%

ΕΘΝΙΚΗ: 13,0250 +3,37%

ΕΥΔΑΠ: 9,3000 +1,64%

EUROBANK: 3,4240 +3,07%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,0500 -1,14%

MOTOR OIL: 37,7000 -3,63%

JUMBO: 22,4200 -2,44%

ΟΛΠ:35,4000 -1,94%

ΟΠΑΠ: 14,4800 +0,14%

ΟΤΕ: 16,5400 +0,36%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,1000 +3,65%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,8400 +2,06%

Πηγή: skai.gr

