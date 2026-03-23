Βαθιές ανάσες ανακούφισης έφεραν στις αγορές οι δηλώσεις Τραμπ περί «εποικοδομητικών συνομιλιών με την Τεχεράνη» και η εντολή του για πενθήμερη παύση των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν.

Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν πτώση 13%, με το Brent να υποχωρεί στα κάτω από τα 100 δολάρια και συγκεκριμένα $96,37.

Παράλληλα, οι ανακοινώσεις του Αμερικανού προέδρου έδωσαν ώθηση στο ευρώ, το οποίο ενισχύθηκε κατά 1% και διαπραγματεύεται στα 1,158 δολάρια (από 1,148 νωρίτερα). Την ίδια ώρα, ο δείκτης δολαρίου υποχώρησε κατά 0,3%, παρά το γεγονός ότι νωρίτερα κατέγραφε κέρδη 0,6%.

Με άλμα 2% αντέδρασαν τα futures των αμερικανικών μετοχών, ενώ ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 διέγραψε τις απώλειες και πέρασε σε θετικό έδαφος (+0,7% από -2,2%). Εντυπωσιακή ήταν η ανάκαμψη και στους επιμέρους δείκτες, με τον CAC 40 στο Παρίσι στο +2,45% και τον DAX στη Φρανκφούρτη να ενισχύεται άνω του 3%.

Αντίστοιχη αλλαγή σκηνικού σημειώθηκε και στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να ανακάμπτει στις 2.096,95 μονάδες (+1,56%), ενώ ενδοσυνεδριακά βρέθηκε να υποχωρεί έως και 3,19%, διολισθαίνοντας στις 1.998,09 μονάδες.

