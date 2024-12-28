Το «στοίχημα» της ελληνικής Οικονομίας για το 2025 -Τα τρία καθοριστικά μέτωπα

Σε τρία μεγάλα μέτωπα που αφορούν τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, την απορρόφηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και τις νέες αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τους ξένους οίκους, θα κριθεί το στοίχημα της ελληνικής οικονομίας για το 2025. Και στα τρία μέτωπα καθοριστικό θα είναι το πρώτο εξάμηνο του έτους, όπως προκύπτει από τον προγραμματισμό του υπουργείου Οικονομικών. Στο διάστημα αυτό θα «τρέξουν» μια σειρά από σημαντικές νέες ρυθμίσεις επέκτασης των ηλεκτρονικών συναλλαγών και περαιτέρω ψηφιοποίησης των ελέγχων της Εφορίας, θα υποβληθεί το 6ο αίτημα για κονδύλια ύψους 5 δισ ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης που προϋποθέτει την υλοποίηση σημαντικών μεταρρυθμίσεων, ενώ από τον Μάρτιο θα ξεκινήσουν οι αξιολογήσεις της ελληνικής οικονομίας από τους ξένους οίκους από τις οποίες το οικονομικό επιτελείο προσδοκά νέες αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας.

Φοροδιαφυγή

Στο μέτωπο της φοροδιαφυγής, το 2024 δίνει τη «σκυτάλη» με καλά νέα στο 2025. Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα τα έσοδα από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής θα ξεπεράσουν τα 2 δισ ευρώ φέτος. Έτσι, ο στόχος να φτάσουν τα ετήσια έσοδα από τη φοροδιαφυγή στα 2,5 δισ ευρώ θεωρείται προσεγγίσιμος από το 2025, διευρύνοντας, την περίπτωση αυτή, τα δημοσιονομικά περιθώρια για νέες μειώσεις φόρων με επίκεντρο στη μεσαία τάξη και πολιτικές με κοινωνικό πρόσημο, όπως έχει προαναγγείλει η κυβέρνηση. Στο τέλος Απριλίου αναμένεται να ανακοινωθούν τα οριστικά στοιχεία για την πορεία των εσόδων και των δαπανών του 2024 με βάση τα οποία θα διαμορφωθεί και το πρωτογενές πλεόνασμα του φετινού προϋπολογισμού. Οι σημερινές εκτιμήσεις ανεβάζουν το ύψος του πάνω από την αρχική πρόβλεψη του 2,5% του ΑΕΠ κοντά τα επίπεδα του 3%.

Αξιολογήσεις

Στις αρχές Μαρτίου θα ξεκινήσουν οι πρώτες αξιολογήσεις της ελληνικής οικονομίας από τους ξένους οίκους, ενώ το 2024 κλείνει με την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας σε υψηλότερη θέση εντός επενδυτικής βαθμίδας από τον οίκο SCOPE. Τον «χορό» των αξιολογήσεων θα ανοίξει στις 7 Μαρτίου, ο καναδικός οίκος DBRS, ο οποίος είχε αναβαθμίσει τις προοπτικές της οικονομίας από «σταθερές» σε «θετικές», τον Σεπτέμβριο. Θα ακολουθήσει, μία εβδομάδα αργότερα, στις 14 Μαρτίου ο οίκος Moody’s που αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας από «σταθερές» σε «θετικές» τον Σεπτέμβριο. Στις 18 Απριλίου θα είναι η σειρά της Standard & Poor's να ανακοινώσει τη δική της αξιολόγηση. Στο υπουργείο Οικονομικών εκτιμούν ότι το 2025 θα είναι έτος νέων αναβαθμίσεων, λόγω της συνέχισης των ισχυρών αναπτυξιακών επιδόσεων της οικονομίας, της απρόσκοπτης απορρόφησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και των μεταρρυθμίσεων που αυτή συνεπάγεται καθώς και των υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων που καταγράφει ο προϋπολογισμός.

Ταμείο Ανάκαμψης

Μέχρι τις αρχές του επόμενου καλοκαιριού η Ελλάδα αναμένεται να υποβάλλει το νέο αίτημα για την 6η δόση του Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτή αφορά ποσό ύψους 5 δισ ευρώ, ενώ συνολικά μαζί με την 7η δόση που έχει προγραμματιστεί για το Φθινόπωρο η Ελλάδα αναμένεται να εισπράξει το ποσό των 9,8 δισ ευρώ. Κάθε δόση συνοδεύεται από συγκεκριμένα ορόσημα που πρέπει εκπληρώσει η χώρα μεταξύ των οποίων σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Για αυτό και η υλοποίηση τους αποτελεί βασική προτεραιότητα για το οικονομικό επιτελείο για το 2025.

