Αναιμική η ανάπτυξη της γαλλικής οικονομίας στο β' τρίμηνο

Αναιμική ανάπτυξη κατέγραψε η οικονομία της Γαλλίας το β' τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία που ανακοίνωσε η εθνική στατιστική υπηρεσία INSEE την Παρασκευή.

Το ΑΕΠ της δεύτερης μεγαλύτερης ευρωπαϊκής οικονομίας παρουσίασε άνοδο μόλις κατά 0,3%, όσο προέβλεπε η προκαταρκτική εκτίμηση της στατιστικής υπηρεσίας και ανάλογη των εκτιμήσεων 21 οικονομολόγων σε έρευνα του Reuters.

Οι εξαγωγές της χώρας κατέγραψαν μέτρια ανάπτυξη, καθώς αυξήθηκαν το συγκεκριμένο διάστημα κατά 0,5% μετά την πτώση κατά 1,2% που σημειώθηκε το προηγούμενο τρίμηνο, ενισχυμένες κυρίως από την ισχυρή αύξηση των εξαγωγών φαρμακευτικών προϊόντων.

Οι καταναλωτικές δαπάνες των νοικοκυριών, που αποτελούν τον παραδοσιακό κινητήριο μοχλό της γαλλικής οικονομίας, ανέκαμψαν οριακά, στο 8%, από το -0,3% του προηγούμενη τριμήνου, καθώς η αύξηση των δαπανών για φαγητό και υπηρεσίες αντιστάθμισε τη σημαντική πτώση των δαπανών για ενέργεια.

Τα στοιχεία δεν προσφέρουν καμία ανακούφιση στη γαλλική κυβέρνηση που καλείται να διαχειριστεί το υψηλό δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας εν μέσω αργής οικονομικής ανάπτυξης.

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Φρανσουά Μπαϊρού, θέλει να μειώσει το έλλειμμα του προϋπολογισμού από το 5,4% του ΑΕΠ φέτος σε 4,6% το 2026, στοχεύοντας τελικά στο όριο του 3% της ΕΕ έως το 2029.

Οι περικοπές στον προϋπολογισμό ωστόσο που προωθεί ο Μπαϊρού έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, εν μέσω των οποίων ο Γάλλος πρωθυπουργός αποφάσισε να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου, κάτι που θέτει σε δοκιμασία την κυβέρνηση μειοψηφία τους.



