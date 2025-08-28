Πτώση 2,1% στις παγκόσμιες πωλήσεις τηλεοράσεων το 2ο τρίμηνο του 2025

Η παγκόσμια αγορά τηλεοράσεων κατέγραψε πτώση 2,1% το 2ο τρίμηνο του 2025, με τις αποστολές να διαμορφώνονται σε 47,1 εκατ. συσκευές, έναντι 48,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Omdia, η επίδοση αυτή σηματοδοτεί την πρώτη ετήσια μείωση από το 1ο τρίμηνο του 2024.

Όπως σχολιάζουν οι αναλυτές, η κάμψη οφείλεται, κυρίως, στη μείωση της ζήτησης στις ώριμες αγορές, ενώ οι κατασκευαστές στρέφουν πλέον το ενδιαφέρον τους σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές.

Η μείωση σε Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Ιαπωνία πιέζει την αγορά - Η στροφή σε αναδυόμενες περιοχές φέρνει νέες ισορροπίες

Η Δυτική Ευρώπη σημείωσε πτώση αποστολών κατά 9,7%, η Βόρεια Αμερική κατά 7,4% και η Ιαπωνία κατά 4,5%. Σύμφωνα με τον Matthew Rubin, Principal Analyst της Omdia, το αποτέλεσμα αυτό συνδέεται με την αναπροσαρμογή των αποθεμάτων.

Οι κατασκευαστές είχαν διοχετεύσει αυξημένες ποσότητες στην αγορά από το 2ο εξάμηνο του 2024 για να προλάβουν τις επιπτώσεις των αμερικανικών δασμών, γεγονός που τώρα οδηγεί σε επιβράδυνση.

Οι κινήσεις των κινεζικών brands

Η επιβράδυνση της ανάπτυξης για TCL και Hisense, που αυξήθηκαν μόλις κατά 4,8% - το χαμηλότερο ποσοστό από το 2023 - αντανακλά τις διεθνείς προκλήσεις. Στις ΗΠΑ, τα εμπόδια στο εμπόριο ώθησαν τις εταιρείες σε στρατηγική στροφή προς την Ευρώπη, όπου όμως ο έντονος ανταγωνισμός τιμών δεν κατάφερε να ενισχύσει τη ζήτηση.

Η απουσία μεγάλου αθλητικού γεγονότος, όπως το Μουντιάλ, επιδείνωσε τις συνθήκες, ενώ οι συνεχείς εκπτώσεις συμπίεσαν περαιτέρω τις τιμές, δημιουργώντας δύσκολο περιβάλλον για τους μη κινεζικούς κατασκευαστές.

Αναδυόμενες αγορές στο προσκήνιο

Αντίθετα, οι αποστολές τηλεοράσεων κατέγραψαν σημαντική αύξηση σε Μέση Ανατολή και Αφρική (+8,7%), καθώς και σε Ασία και Ωκεανία (+6,4%). Οι κινεζικές εταιρείες εκμεταλλεύονται αυτές τις αγορές, συχνά εις βάρος των κορεατικών ανταγωνιστών τους.

Παράλληλα, τα μεξικάνικα εργοστάσια, που είχαν ενισχύσει την παραγωγή για τις ΗΠΑ, στρέφονται πλέον σε άλλες αγορές της Λατινικής Αμερικής, ενώ η ασιατική παραγωγή - που ανακατευθύνθηκε από τις ΗΠΑ προς την Ευρώπη - δυσκολεύεται, καθώς η ζήτηση εκεί υποχωρεί. Η ανισορροπία αυτή εγκυμονεί κινδύνους για νέες διακυμάνσεις μέσα στο υπόλοιπο του έτους.

Οριστική σωτηρία για τις μη κινεζικές μάρκες αποτελεί - προς το παρόν - η εγχώρια αγορά της Κίνας, που αυξήθηκε κατά 1,6%. Ωστόσο, η Omdia προειδοποιεί ότι αυτή η ώθηση βασίζεται σε προσωρινά κυβερνητικά κίνητρα, τα οποία όταν λήξουν το 2026, πιθανότατα θα οδηγήσουν σε μαζική διοχέτευση πλεονάζοντος όγκου σε διεθνείς αγορές, επιτείνοντας τον ανταγωνισμό.

Η αγορά OLED υπό πίεση

Ακόμη και η αγορά OLED, που θεωρούνταν ασφαλές καταφύγιο, εμφάνισε κάμψη 1,8%. Η επιβράδυνση αποδίδεται κυρίως στις μεγάλες εκπτώσεις σε μοντέλα του 2024, που ανέκοψαν την υιοθέτηση των νεότερων και ακριβότερων μοντέλων του 2025.

Οι αναλυτές σχολιάζουν ότι η αγορά των τηλεοράσεων βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο. Η ζήτηση στις ώριμες αγορές συρρικνώνεται, οι κινεζικές εταιρείες ενισχύουν την παρουσία τους σε αναδυόμενες περιοχές και οι τιμολογιακές πιέσεις συμπιέζουν τα περιθώρια κέρδους. Η πορεία του 2026 θα κριθεί από το κατά πόσο η παγκόσμια αγορά θα ισορροπήσει ανάμεσα σε βραχυπρόθεσμες στρατηγικές και μακροπρόθεσμη σταθερότητα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.