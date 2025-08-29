Στο ΕΣΠΑ η απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας για 1.300 διδάκτορες σε 24 ΑΕΙ

Τις αποφάσεις ένταξης 24 ΑΕΙ της χώρας στην υλοποίηση της Πράξης «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας» για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, συνολικής δημόσιας δαπάνης 23,75 εκατομμυρίων ευρώ, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» ΕΣΠΑ 2021-2027, υπέγραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης.

Η Πράξη έχει δικαιούχους τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) των ΑΕΙ και προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε 1.300 επωφελούμενους, μέσω της ανάθεσης αυτοδύναμης διδασκαλίας σε κατόχους διδακτορικού διπλώματος, στο σύνολο των ΑΕΙ για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026.

Στόχος είναι η αναβάθμιση δεξιοτήτων, η διευκόλυνση μεταβάσεων σταδιοδρομίας και ανάπτυξης της επαγγελματικής κινητικότητας των ωφελούμενων, αλλά και η ενίσχυση των προγραμμάτων και του διδακτικού προσωπικού των Ιδρυμάτων.

Τα ΑΕΙ που εντάσσονται είναι: το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με 2.356.495,60 ευρώ, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με 2.356.495,60 ευρώ, το Πανεπιστήμιο Πατρών με 2.107.524,51 ευρώ, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με 1.948.532,48 ευρώ, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με 1.875.286,13 ευρώ, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης με 1.486.404,91 ευρώ, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με 1.470.013,36 ευρώ, το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος με 1.450.151,14 ευρώ, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με 942.598,17 ευρώ, το Πανεπιστήμιο Κρήτης με 914.163,83 ευρώ, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με 897.165,95 ευρώ, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο με 851.963,73 ευρώ, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με 810.321,40 ευρώ, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο με 634.441,07 ευρώ, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με 616.314,19 ευρώ, το Πάντειο Πανεπιστήμιο με 545.688,32 ευρώ, το Πανεπιστήμιο Πειραιά με 534.481,89 ευρώ, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με 477.215,93 ευρώ, το Πολυτεχνείο Κρήτης με 313.112,19 ευρώ, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με 393.836,43 ευρώ, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο με 219.989,75 ευρώ, η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών με 217.439,04 ευρώ, την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με 167.661,79 ευρώ και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με 166.194,39 ευρώ.



