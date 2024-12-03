Η ισότιμη πρόσβαση είναι αναφαίρετο δικαίωμα όλων και αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών για την ισότητα και τη συμπερίληψη. Ειδικότερα, το

θέμα που προωθεί ο ΟΗΕ για τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία (3 Δεκεμβρίου) είναι η ενίσχυση ηγετικών προσωπικοτήτων που είναι παράλληλα και άτομα με αναπηρία, και η ανάδειξη αυτών ως παραδείγματα που θα φέρουν ριζικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι κοινωνίες του κόσμου αντιλαμβανονται και εντάσσουν στους κόλπους τους την αναπηρία.

Μαζί με τους Παραολυμπιονίκες

H Alpha Bank, στοχεύοντας σε μία κοινωνία συμπεριληπτική και ανοιχτή προς όλους, στέκεται ήδη στο πλευρό δύο σπουδαίων παραολυμπιονικών, τον Νάσο Γκαβέλα και τον Γρηγόρη Πολυχρονίδη. Με το πρόγραμμα «Μαζί με τους Παραολυμπιονίκες», που ξεκίνησε το 2005, η Τράπεζα όχι μόνο επιβραβεύει τους δύο παραολυμπιονίκες για τις πολλαπλές τους διακρίσεις στον παγκόσμιο αθλητισμό, αλλά και συνεργάζεται μαζί τους, συμβάλλοντας στην προσπάθεια να δημιουργηθούν οι απαραίτητες συνθήκες προκειμένου ο αθλητισμός να γίνει προσβάσιμος για όλους.

Σε γεύμα που είχε παραθέσει πρόσφατα η Διοίκηση της Τράπεζας στους δύο αθλητές, ο CEO της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, είχε πει χαρακτηριστικά:

«Ο Νάσος και ο Γρηγόρης ενσαρκώνουν την ουσία των αξιών της Alpha Bank, καθώς επιδεικνύουν τη δύναμη της ενδυνάμωσης και της συνεργασίας και προσωποποιούν τη δέσμευσή μας για αριστεία. Οι ιστορίες τους ευθυγραμμίζονται απόλυτα με τον Σκοπό μας στην Alpha Bank: Να στηρίζουμε την πρόοδο στη ζωή και τη επιχειρηματικότητα για ένα καλύτερο αύριο».

Μάλιστα, η Τράπεζα από το 2022 υποστηρίζει την πρωτοβουλία του Γρηγόρη Πολυχρονίδη και του Συλλόγου Ελλήνων Παραολυμπιονικών για την γνωριμία του αθλήματος Boccia από παιδιά σχολικής ηλικίας. Φέτος, πραγματοποιήθηκε η 3η Ημερίδα του Μαθητικού Πρωταθλήματος Μπότσια στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, όπου οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να μαθουν και να διαγωνιστούν, δίνοντας ένα μήνυμα συμπερίληψης και ισότιμης πρόσβασης.

Πολιτισμός για όλους

Οι προσπάθειες της Alpha Bank για ισότητα όμως δεν σταματούν στον αθλητισμό. Με την πρωτοβουλία «Πολιτισμός για όλους», η Τράπεζα συνεργάζεται με σημαντικούς πολιτιστικούς φορείς και οργανισμούς και μαζί δημιουργούν τις συνθήκες που ανοίγουν τον δρόμο για καθολική προσβασιμότητα σε πολιτιστικά δρώμενα της χώρας.

Σινεμά για όλους

Από το 2019, η Τράπεζα είναι αδιάλειπτα χορηγός προσβασιμότητας στο μεγαλύτερο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ελλάδας, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Στόχος είναι οι προβολές να γίνουν καθολικά προσβάσιμες, και μέχρι στιγμής από αυτή την πρωτοβουλία εχουν ωφεληθεί πάνω από 134.000 συνάνθρωποί μας.

Φέτος πραγματοποιήθηκαν προβολές ταινιών σε συνθήκες καθολικής προσβασιμότητας, όπως οι ταινίες «Ιωάννης ο βίαιος» της Τώνιας Μαρκετάκη (1973) και «Ληστεία στην Αθήνα» του Βαγγέλη Σερντάρη (1969). Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 47 προσβάσιμες προβολές συμπεριλαμβανομένων και των υποτιτλισμένων αφιερωματικών ταινιών, τις οποίες παρακολούθησαν 20.150 θεατές. Τόσο οι ζωντανές όσο και οι online προβολές έγιναν με ακουστική περιγραφή για τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης και υπότιτλους για Κ/κωφούς και βαρήκοους. Παράλληλα, μετά από χρηματοδότηση σχετικής μελέτης από την Τράπεζα, ο κινηματογράφος Ολύμπιον έχει γίνει πλέον καθολικά προσβάσιμος στα άτομα με κινητικές αναπηρίες.

Από το 2022, το Φεστιβάλ απονέμει και το ειδικό Βραβείο Προσβασιμότητας Alpha Bank σε ταινίες που αναδεικνύουν θέματα που αγγίζουν την καθημερινότητα των Ατόμων με Αναπηρία. Στη φετινή

διοργάνωση, το βραβείο – που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο των €3.000– δόθηκε εξ ημισείας στον σκηνοθέτη Leonard Mink και τον νεαρό ηθοποιό Ben Kermer για την γερμανική ταινία μεσαίου μήκους «Tremolo» που προσφέρει ένα βαθύ κοινωνικό μήνυμα για την αποδοχή και τη διαφορετικότητα.

Προσβάσιμο Θέατρο

Η μαγεία του θεάτρου είναι μία εμπειρία, που για την Alpha Bank θα πρέπει να είναι διαθέσιμη προς όλους, γι’αυτό συνεχίζεται για μία ακόμη χρονιά η συνεργασία με το Εθνικό Θέατρο, τον μεγαλύτερο θεατρικό οργανισμό της χώρας. Η συνεργασία ξεκίνησε την περσινή θεατρική περίοδο, η οποία έχει ήδη παράξει 4 έργα που έχουν παρουσιαστεί σε προσβάσιμες παραστάσεις με 630 θεατές να έχουν κάνει χρήση των υπηρεσιών προσβασιμότητας.

Συνολικά για τη σεζον 2024-2025 εχουν προγραμματιστεί 7 παραστάσεις σε συνθήκες καθολικής προσβασιμότητας που παρέχονται με ακουστική περιγραφή, μεταγραφή των προγραμμάτων σε γραφή Braille, ελληνικούς υπέρτιτλους και ταυτόχρονη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Παράλληλα, οι θεατές έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν απτική ξενάγηση πριν την έναρξη των παραστάσεων, ενώ το Εθνικό Θέατρο επιτρέπει και την είσοδο των σκύλων – οδηγών.

Όλοι μαζί στην Όπερα

Η Alpha Bank, δίνοντας έμφαση σε θεάματα που προάγουν τον ποιοτικό πολιτισμό, εχει ξεκινήσει εδώ και τρία χρόνια μία μεγάλη συνεργασία με την Εθνική Λυρική Σκηνή, προσφέροντας τόσο καθολικά προσβάσιμες παραστάσεις, όσο και καλλιτεχνικά εργαστήρια που δίνουν την ευκαιρία σε ενήλικες και εφήβους με ή χωρίς αναπηρία να ενισχύσουν την καλλιτεχνική τους έκφραση.

Επίσης, πραγματοποιούνται και σεμινάρια για εκπαιδευτικούς καλλιτεχνικής ή μη τυπικής εκπαίδευσης, όπου μαθαίνουν πώς να αναπτύσσουν δεξιότητες και να ενθαρρύνουν την καλλιτεχνική δημιουργία με έναν πιο συμπεριληπτικό και προσβάσιμο τρόπο.

Σε ό,τι αφορά τις παραστάσεις, φέτος παρουσιάστηκαν σε συνθήκες καθολικής προσβασιμότητας τα έργα «Into the Woods» και «Ο Αποτυχημένος», ενώ έως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 7 καθολικά προσβάσιμες παραστάσεις και τις έχουν παρακολουθήσει περισσότεροι από 29.500 θεατές.

Τέλος, στο πλαίσιο τους προγράμματος «Όλοι μαζί στην Όπερα», η Alpha Bank υποστηρίζει τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για το προσωπικό της Εθνικής Λυρικής Σκηνής σε θέματα κινητικότητας, επικοινωνίας και υποδοχής ΑμεΑ.

Συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Το 2024, η Alpha Bank εγκαινίασε τη συνεργασία της και με το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, πραγματοποιώντας την πρώτη καθολικά προσβάσιμη όπερα στη Βόρεια Ελλάδα. Πρόκειται για το

έργο «La Traviata» του Τζουζέπε Βέρντι, την οποία παρακολούθησαν πάνω από 4.000 θεατές.

Αυτή η συνεργασία έχει επίσης πυροδοτήσει και μια σειρά εκδηλώσεων, με τίτλο «Συγγραφείς του κόσμου ταξιδεύουν στο Μέγαρο» που φιλοξενεί συναντήσεις με αγαπημένους συγγραφείς του αναγνωστικού κοινού. Οι εκδηλώσεις, τις οποίες μέχρι στιγμής έχουν παρακολουθήσει πάνω από 450 άτομα, ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2024 και είναι προσβάσιμες με την υποστήριξη της Alpha Bank και την παροχή διερμηνείας στην ελληνική νοηματική γλώσσα.

Τέχνη για άτομα με Ήπια Γνωστική Διαταραχή

Μία εξαιρετική πρωτοβουλία του Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή ήταν η αφορμή για να καταλάβουμε πώς η Τέχνη μπορεί να γίνει προσβάσιμη σε άτομα με Ήπια Γνωστική Διαταραχή αλλά και σε ηλικιακές ομάδες άνω των 60. Η Alpha Bank στηρίζει την πρωτοβουλία του Ιδρύματος, η οποία σε συνεργασία με τον οργανισμό “seveneleven” υλοποιεί ψηφιακές και δια ζώσης δράσεις με διάφορες θεματικές για την ισότιμη πρόσβαση στην τέχνη.

Φεστιβάλ Νευρώνα

Η Τράπεζα αφησε για δεύτερη χρονιά το στίγμα της στο 3ο Nevronas Festival, το μεγαλύτερο Φεστιβάλ Συμπεριληπτικών Παραστατικών Τεχνών και Καλλιτεχνικής Διάδρασης, που έχει ως σκοπό να

ευαισθητοποιήσει το κοινό σε θέματα προσβασιμότητας αλλά και να γιορτάσει τη διαφορετικότητα.

Στo πλαίσιo του Φεστιβάλ, η Alpha Bank, εκτός από χορηγός, πραγματοποίησε τρεις δράσεις. Η πρώτη ήταν η προβολή του ντοκιμαντέρ «Λώξη», ταινία η οποία είχε διακριθεί στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης την άνοιξη, κερδίζοντας το βραβείο Προσβασιμότητας Alpha Bank και την οποία παρακολούθησαν πάνω από 140 άτομα.

Επίσης, σε συνεργασία με τον Γρηγόρη Πολυχρονίδη, η Τράπεζα διοργάνωσε τουρνουά Boccia, στο οποίο συμμετείχαν περισσότεροι από 180 άνθρωποι όλων των ηλικιών, με αναπηρία ή μη. Τέλος, η Corporate Responsibility Manager της Alpha Bank, Ρούλη Χριστοπούλου, συμμετείχε σε πάνελ συζήτησης για θέματα αναπηρίας και νευροδιαφορετικότητας, αναλύοντας το ζήτημα της προσβασιμότητας στην Τέχνη για τα άτομα με αναπηρία.

Εργασιακή συμπερίληψη

Ένας τρίτος μεγαλος πυλώνας στην προσπάθεια της Alpha Bank για μία πιο συμπεριληπτική κοινωνία και την ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητας, είναι η συνεργασία της με το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής «Μαργαρίτα», το οποίο απευθύνεται σε άτομα με νοητική αναπηρία.

Από το 2023, η Τράπεζα διοργανώνει ημέρες job shadowing, κατά τις οποίες σπουδαστές και σπουδάστριες του Εργαστηρίου επισκέπτονται το κεντρικά γραφεία της Alpha Bank και λαμβάνουν χρήσιμες συμβουλές για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, για μία μέρα γίνονται «υπάλληλοι» της Τράπεζας, έχοντας την ευκαιρία να εργαστούν υπό πραγματικές συνθηκες με τη

βοήθεια των ανθρώπων της Τράπεζας και να γνωρίσουν από κοντά την εργασιακή τους καθημερινότητα. Μάλιστα, ήδη στην Τράπεζα εχουν προσληφθεί 2 απόφοιτοι του «Μαργαρίτα».

Πρόσβαση στις καθημερινές συναλλαγές

Ένας από τους πλέον κρίσιμους τομείς πάνω στον οποίο η Τράπεζα δεν έχει σταματήσει να εργάζεται είναι η προσβασιμότητα των υπηρεσιών της, υιοθετώντας τεχνολογίες και πολιτικές που διευκολύνουν την καθημερινότητα των Πελατών της.

Μέχρι στιγμής, το 86%των καταστημάτων στην Ελλάδα είναι προσβάσιμα σε άτομα με κινητικές δυσκολίες. Παράλληλα, όλα τα ΑΤΜ στη χώρα διαθέτουν ανάγλυφα στοιχεία στο πληκτρολόγιο, ενώ

300 από αυτά έχουν και δυνατότητα φωνητικής καθοδήγησης. Τέλος, σε Καταστήματά της, η Τράπεζα διαθέτει εξειδικευμένους λειτουργούε που παρίστανται ως μάρτυρες σε ανθρώπους με προβλήματα όρασης για διευκόλυνση των συναλλαγών τους, ενώ παρέχει σε Πελάτες με προβλήματα όρασης την επιλογή να λαμβάνουν, εντός 7 ημερών, έγγραφα εκτυπωμένα με τη γραφή Braille, όπως όροι συναλλαγών και τιμολόγησης.

