Bloomberg: Η ΕΕ θα προτείνει την απαγόρευση εισαγωγών του ρωσικού αλουμινίου στο νέο πακέτο κυρώσεων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προτείνει τη σταδιακή απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού αλουμινίου στο πλαίσιο μιας ευρείας δέσμης κυρώσεων ενόψει της τρίτης επετείου της εισβολής του Κρεμλίνου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg που επικαλείται άτομα με γνώση του ζητήματος.

Το πακέτο - το οποίο κυκλοφόρησε μεταξύ των κρατών μελών αυτή την εβδομάδα - προτείνει επίσης κυρώσεις που θα αποκόψουν περισσότερες ρωσικές τράπεζες από το τραπεζικό σύστημα SWIFT, καθώς και δράσεις που στοχεύουν περισσότερα από 70 πλοία του σκοτεινού στόλου που εμπλέκονται στη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Το πακέτο κυρώσεων θα επέτρεπε στους Ευρωπαίους αγοραστές να εισάγουν 275.000 μετρικούς τόνους του ρωσικού μετάλλου στο πλαίσιο ενός συστήματος ποσοστώσεων για περίοδο ενός έτους, πριν τεθεί σε ισχύ η πλήρης απαγόρευση, σύμφωνα με έγγραφο που είδε το Bloomberg. Οι ποσοστώσεις όγκου εισαγωγών θα διαχειρίζονται από τα κράτη μέλη και τον εκτελεστικό βραχίονα της ΕΕ, αναφέρει το έγγραφο. Τα σχέδια θα απαιτήσουν την υποστήριξη όλων των κρατών μελών και θα μπορούσαν να αλλάξουν πριν προταθούν επίσημα στα μέλη, δήλωσαν οι πηγές του πρακτορείου, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η ΕΕ εισήγαγε περίπου 320.000 τόνους ακατέργαστου αλουμινίου από τη Ρωσία τους πρώτους 11 μήνες του 2024, που αντιστοιχούν στο 6% των συνολικών εισαγωγών, σύμφωνα με τα στοιχεία της UN Comtrade. Εν τω μεταξύ, οι αποστολές προς την Κίνα έχουν αυξηθεί σημαντικά.

