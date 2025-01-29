Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Επίπεδα ρεκόρ για τις μετοχές στο άνοιγμα

Σε υψηλό επίπεδο ρεκόρ ανήλθαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με την εταιρία εξοπλισμού για μικροεπεξεργαστές ASML να οδηγεί σε άνοδο τις μετοχές τεχνολογίας ύστερα από την ανακοίνωση ισχυρών τριμηνιαίων αποτελεσμάτων.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,5% στις 10:10 ώρα Ελλάδας, ξεπερνώντας τα επίπεδα ρεκόρ στα οποία έκλεισε χθες.

Η μετοχή της ολλανδικής εταιρίας ASML σημείωσε άλμα 10,6%. Οι ομοειδείς της ASM International, BE Semiconductor και Infineon ενισχύθηκαν μεταξύ 2,7% και 7,5%.

Η τεχνολογία ήταν ο κλάδος με τα μεγαλύτερα κέρδη, σημειώνοντας άνοδο 4,5%.

Στον αντίποδα, η μετοχή της LVMH υποχώρησε 5% καθώς η αύξηση των πωλήσεων του ομίλου ειδών πολυτελείας δεν κατάφερε να εντυπωσιάσει τους επενδυτές. Οι μετοχές των ανταγωνιστών της Kering και Christian Dior σημείωσαν πτώση 6% και 5%, αντίστοιχα. Ο γαλλικός δείκτης αναφοράς CAC 40 υποχώρησε 0,4%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

