Νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου ανακοίνωσε η Alpha Bank. Το πρόγραμμα προβλέπει αποζημίωση έως 180.000 ευρώ για άμεση αποχώρηση ή έως 260.000 ευρώ για sabbatical.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα προβλέπει:

Αποζημίωση έως €180.000 για άμεση αποχώρηση με τριετή πρόσθετη νοσοκομειακή κάλυψη ή εναλλακτικά έως €260.000 για άδεια μετ’ αποδοχών (sabbatical) διάρκειας έως 6 έτη

Πλήρη κάλυψη εργαζομένων άνω των 56 ετών μέχρι τη συνταξιοδότηση

Νέα προγράμματα εκπαίδευσης στους εργαζόμενους με σκοπό την αξιοποίησή τους σε εναλλακτικά μονοπάτια σταδιοδρομίας που υποστηρίζουν την ανάπτυξη σύγχρονων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών για τους πελάτες της

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, κυρίως σε θέσεις χαμηλής εξειδίκευσης στις Κεντρικές Υπηρεσίες και σε υποστηρικτικές θέσεις εξυπηρέτησης

πελατών στο Δίκτυο Καταστημάτων, ενώ η περίοδος εκδήλωσης ενδιαφέροντος ξεκινά τη Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου και λήγει την Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2024.

Δυνατότητες αποχώρησης και όροι

Οι όροι του προγράμματος είναι ευνοϊκότεροι σε σχέση με προηγούμενα αντίστοιχα προγράμματα, καθώς προσφέρει:

άμεση αποχώρηση με αποζημίωση έως €180.000 ή 3ετή/6ετή μακροχρόνια άδεια μετ’ αποδοχών (sabbatical), κατά τη διάρκεια της οποίας ο εργαζόμενος δεν έχει υποχρέωση παροχής εργασίας προς την Τράπεζα, με μέγιστο ποσό €260.000

προσαύξηση της αποζημίωσης σε εργαζόμενους ηλικίας από 45 έως και 57 ετών, λαμβάνοντας υπόψη τη θέση εργασίας και τη συνολική τους προϋπηρεσία, ενώ πρόσθετη προσαύξηση προβλέπεται ειδικά για τα Καταστήματα εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης.

προσαύξηση 5% για τους εργαζόμενους που θα δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα κατά την πρώτη εβδομάδα υλοποίησής του

δυνατότητα προκαταβολής έως 70% του τελικού κινήτρου προς κάλυψη αναγκών για όσους επιλέξουν μακροχρόνια άδεια μετ’ αποδοχών (sabbatical)

Έως και 100 μισθοί, κάλυψη εργαζομένων άνω των 56 ετών μέχρι τη συνταξιοδότησή τους και άλλα προνόμια

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει το μέγιστο δυνατό όφελος, καθώς σχεδόν 6 στους δέκα εργαζόμενους που θα συμμετάσχουν θα λάβουν περισσότερους από 70 μισθούς, ενώ σε

κάποιες περιπτώσεις η αποζημίωση ισούται με τις καθαρές αποδοχές που λαμβάνει ο εργαζόμενος για διάστημα 100 μηνών, αναφέρεται σε ανακοίνωση της τράπεζας.

Για εργαζόμενους άνω των 56 ετών το κίνητρο αντιστοιχεί σε μισθούς που καλύπτουν το διάστημα μέχρι τη συνταξιοδότησή τους.

Επιπλέον, οι εργαζόμενοι που θα συμμετάσχουν στην εθελούσια διατηρούν το σύνολο των ευνοϊκών ρυθμίσεων και όρων σε δάνεια και κάρτες, μέχρι την ημερομηνία εξόφλησής τους, υπό

την προϋπόθεση ότι εξυπηρετούνται κανονικά, καθώς και πρόσθετη νοσοκομειακή κάλυψη για τρία έτη μετά την αποχώρηση ή καθ’ όλη τη διάρκεια του sabbatical, αναλόγως επιλογής.

Η αποδοχή της δήλωσης συμμετοχή τελεί υπό τη διακριτική ευχέρεια της τράπεζας.

Νέο μοντέλο εξυπηρέτησης και συνεχής εκπαίδευση του Προσωπικού

Στόχος της Τράπεζας είναι να υποστηρίξει τον ευρύτερο μετασχηματισμό του λειτουργικού της μοντέλου, που αποσκοπεί στην αύξηση των πωλησιακών ρόλων και την παροχή ποιοτικότερης

εξυπηρέτησης στους πελάτες της, με την προσφορά σύγχρονων προϊόντων και λύσεων από εξειδικευμένους συμβούλους.

Στο πλαίσιο αυτό έχει αναπτύξει πληθώρα σύγχρονων προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού που επιθυμεί να αποκτήσει νέες δεξιότητες και παράλληλα θα ενισχύσει τα Καταστήματά της με περίπου 300 νέους εργαζόμενους σε βάθος διετίας.

