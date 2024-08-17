Λογαριασμός
Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα στο σύστημα συναλλαγών της ALPHA BANK

Το σύστημα συναλλαγών βρισκόταν εκτός λειτουργίας  

UPDATE: 16:22
τραπεζα

Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα στο σύστημα συναλλαγών της τράπεζας ALPHA BANK που αφορούσε τους κατόχους καρτών ALPHA Visa και Master.

Το σύστημα βρισκόταν εκτός λειτουργίας από τις 2 ενώ μετά τις 4 το απόγευμα, αποκαταστάθηκε.

Σημειώνεται ότι μέχρι την επίλυση του προβλήματος, δεν γίνονταν συναλλαγές στα ΑΤΜ της τράπεζας, όπως επίσης ηλεκτρονικές συναλλαγές και πληρωμές.

Το μήνυμα που λάμβαναν οι κάτοχοι καρτών είναι πως οι συναλλαγές δεν εγκρίνονται χωρίς κάποια άλλη διευκρίνηση.

