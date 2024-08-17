Τι αλλάζει από το 2025 για επαγγελματίες και επιχειρήσεις

Μεγάλες ανατροπές έρχονται από την 1η Ιανουαρίου του 2025 για ένα εκατομμύριο ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις, με την αποκλειστική χρήση των δεδομένων στο myDATA.

Η βασική διαφοροποίηση σε σχέση με ό,τι γνωρίζαμε μέχρι σήμερα είναι ότι πλέον η φορολόγηση και η συμπλήρωση των δηλώσεων του ΦΠΑ θα βασίζονται αποκλειστικά στα στοιχεία (έσοδα και έξοδα) που έχουν διαβιβαστεί στο myDATA, με μηδενική δυνατότητα παρεκκλίσεων.

Αυτή η εξέλιξη κλείνει ένα ακόμη παράθυρο φοροαποφυγής, και εκτιμάται ότι μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να ασκήσει μια πιο φιλολαϊκή φορολογική πολιτική, ενώ παράλληλα μπορεί να αποδεσμεύσει κονδύλια για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής.

Την ίδια ώρα, από την επόμενη χρονιά, το σύστημα των προσυμπληρωμένων δηλώσεων φόρου εισοδήματος για μισθωτούς και συνταξιούχους εκτιμάται ότι θα επεκταθεί. Για τους υπόλοιπους, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα κλειδώσουν επιπλέον κωδικοί, ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα παραποίησής τους προς ίδιον όφελος.

Τι αλλάζει από την επόμενη χρονιά:

Το τοπίο μεταβάλλεται πλήρως από το 2025 με την ηλεκτρονική τιμολόγηση, αφού η Εφορία πλέον δεν θα αποδέχεται και δεν θα αναγνωρίζει κανένα άλλο παραστατικό για αγορές και πωλήσεις, πέρα από αυτά που έχουν διαβιβαστεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myDATA.

Έτσι, παύουν να υφίστανται τα τελευταία «παράθυρα» αποκλίσεων στα έσοδα και τις δαπάνες σε σχέση με τα αντίστοιχα δεδομένα στα ψηφιακά βιβλία. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα οι δηλώσεις ΦΠΑ και εισοδήματος να είναι προσυμπληρωμένες, με κωδικούς «κλειδωμένους», κάτι που σημαίνει ότι ο φόρος θα υπολογίζεται αυτόματα.

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Για έναν μεγάλο αριθμό επαγγελματιών και επιχειρήσεων, μέσω της εξάλειψης των επιτρεπτών ορίων απόκλισης, αφαιρείται το «όπλο» των υπέρμετρων δαπανών (οι οποίες δεν συνοδεύονταν από τα αντίστοιχα παραστατικά), που οδηγούσε σε μείωση της τελικής φορολογικής επιβάρυνσης.

Μεταβατικό διάστημα έως το τέλος του έτους:

Από 1ης Ιουλίου έως και 30ή Σεπτεμβρίου, τα περιθώρια για αποκλίσεις στενεύουν σε 10% για τα δεδομένα των εσόδων και σε 20% για τα έξοδα.

Από 1ης Οκτωβρίου έως και 31 Δεκεμβρίου 2024, μηδενίζονται οι αποκλίσεις στοιχείων στα έσοδα, ενώ στα δεδομένα των εξόδων θα υπάρχει δυνατότητα για επιπλέον δαπάνες σε ποσοστό 5%.

Οριακές διορθώσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες:

Εκτιμάται ότι στην παραπάνω αλλαγή θα προστεθεί μια «χειρουργικού» τύπου παρέμβαση, το περίγραμμα της οποίας θα ανακοινωθεί από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ και θα αφορά τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης των 730.000 ελεύθερων επαγγελματιών, με στόχο «ένα πιο δίκαιο σύστημα», όπως έχει δηλώσει ο ίδιος.

Χωρίς να ανατρέπεται ο βασικός πυρήνας του τεκμαρτού συστήματος υπολογισμού του ελάχιστου φορολογητέου εισοδήματος, οι διορθώσεις που σχεδιάζονται από το οικονομικό επιτελείο θα επικεντρωθούν στο κριτήριο του τζίρου, βάσει του οποίου προσαυξάνεται το τεκμαρτό εισόδημα, καθώς και στο κριτήριο του κόστους μισθοδοσίας, το οποίο, ειδικά για ατομικές επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό με πολλά έτη απασχόλησης, αυξάνει σημαντικά το τεκμαρτό εισόδημα.

Εξετάζεται επίσης να συνυπολογίζεται το οικογενειακό εισόδημα για την κάλυψη του τεκμαρτού ποσού και να υπάρξουν βελτιώσεις στη διαδικασία αμφισβήτησης του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος, καθώς ο φόβος του ελέγχου αποθαρρύνει τους αυτοαπασχολούμενους από το να ζητούν "κούρεμα" του φορολογικού λογαριασμού.

Τέλος, στο τραπέζι βρίσκεται το σενάριο για μείωση της επιβάρυνσης από την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού, που αποτελεί τη βάση υπολογισμού του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού από 780 στα 830 ευρώ ανεβάζει το ελάχιστο τεκμαρτό φορολογητέο εισόδημα από 10.920 ευρώ το 2023 σε 11.620 ευρώ το 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

