Folli Follie: Το χρονικό κατάρρευσης της δυναστείας Κουτσολιούτσου

Ήταν 4 Μαΐου του 2018 όταν η έρευνα του -άγνωστου στο ελληνικό κοινό έως τότε- Gabriel Grego , επικεφαλής του fund Quintessential Capital Management LLC (QCM), έβαλε φωτιά στα θεμέλια της Folli Follie , οδηγώντας στα τάρταρα την πανίσχυρη οικογένεια Κουτσολιούτσου.

Τα νέα στην Αμερική είχαν γίνει γνωστά μόλις μια μέρα νωρίτερα. Στις 3 Μαΐου του 2018 ο Gabriel Grego, παρουσίασε στη Νέα Υόρκη την έκθεσή του με τίτλο «Η άλλη Parmalat» όπου αποδόμησε κομμάτι κομμάτι το success story της ελληνικής εταιρείας, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα τον ασύλληπτη έκταση μηχανισμού παραποίησης των οικονομικών στοιχείων της Folli Follie. Της εταιρείας κολοσσού που εμφανίζει κεφαλαιοποίηση 1,4 δισ. δολ ., είχε παρουσία σε διεθνείς αγορές και γέμιζε με υπερηφάνεια τους Έλληνες που ταξίδευαν στο εξωτερικό κι έβλεπαν ένα εμπορικό σήμα να έχει περάσει με αξιώσεις τα ελληνικά σύνορα.

Η απάντηση των επενδυτών στο άκουσμα της έκθεσης ήταν άμεση: έστειλαν αμέσως τη μετοχή στο limit down. Αντίστοιχα άμεση ήταν και η απάντηση της διοίκησης η οποία χαρακτήρισε " το δημοσίευμα της Quintessential Capital Management ανυπόστατο, ψευδές, συκοφαντικό και παραπλανητικό με άμεσο αποτέλεσμα τη ζημία των συμφερόντων της εταιρείας και των μετόχων της." Παράλληλα, τόνιζε ότι “επιφυλάσσεται να επανέλθει με νέα ανακοίνωση για το επενδυτικό κοινό με αναλυτικά στοιχεία διάψευσης των κατ' ιδίαν ψευδών πληροφοριών και στοιχείων που αναφέρονται στο εν λόγω δημοσίευμα ".

Την ίδια στιγμή, ο Τζώρτζης Κουτσολιούτσος, Διευθύνων Σύμβουλος τότε του ομίλου, έκανε λόγο για «άδικη επίθεση» και «οργανωμένο σχέδιο κερδοσκόπων», διαβεβαιώνοντας « τους μετόχους, τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, τις συνεργαζόμενες τράπεζες και τους εργαζομένους του Ομίλου μας, ότι θα λάβω αμέσως όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποκατάσταση της αλήθειας και της εμπιστοσύνης προς την εταιρεία που μετρά 35 χρόνια υπολογιστής πορείας ».

Τι αποκάλυψε το QCM

Ψέματα, ψέματα, ψέματα: ψεύτικα στοιχεία για τον αριθμό των καταστημάτων, ψεύτικα στοιχεία για τα έσοδα και τα κέρδη, παραποιημένα στοιχεία για κινεζικές θυγατρικές, «σκοτεινούς» ορκωτούς ελεγκτές από την Κίνα. Ειδικότερα, η έρευνα του Gabriel Grego αποκάλυψε τα εξής:

Μικρότερο δίκτυο σημείων πώλησης σε σχέση με ό,τι έλεγε η εταιρεία. Σύμφωνα με την QCM σε αντίθεση με τα 630 σημεία πώλησης που αναφέρονταν στην έκθεση του 2016, “ βρήκαμε στοιχεία μόνο για 289 . Η πλειοψηφία των υπολοίπων φαίνεται να έχει διακόψει τις δραστηριότητές τους ».

Πολλά σημεία πώλησης της Folli Follie σε βασικές στρατηγικές τοποθεσίες (π.χ. Νέα Υόρκη, Τόκιο κ.ά.) που εμφάνιζε η εταιρεία στο site της ήταν κλειστά . Επίσης, ανέφερε πως μεγάλος αριθμός σημείων πώλησης είναι αμελητέου μεγέθους και σε διαδικασία εκκαθάρισης.

. Επίσης, ανέφερε πως μεγάλος αριθμός σημείων πώλησης είναι αμελητέου μεγέθους και σε διαδικασία εκκαθάρισης. Ψηφιακή παρουσία πολύ μικρότερη απ’ ό,τι αναμενόταν.

απ’ ό,τι αναμενόταν. Οικονομικά στοιχεία. Όπως αναφερόταν χαρακτηριστικά στην έκθεση, “τα επίσημα στοιχεία της Folli Follie δείχνουν αύξηση των εσόδων και των κερδών, αλλά συνεχώς αρνητική ελεύθερη ταμειακή ροή (...) Το ποσό των εισπρακτέων λογαριασμών και τα αποθέματα των θυγατρικών της FF στην Ασία φαίνονται ξεκάθαρα δυσανάλογα σε σχέση με τους ανταγωνιστές της."

Για τις κινεζικές θυγατρικές, η QCM ανέφερε πως η Folli Follie δήλωνε έσοδα ύψους 1 δισ. δολ. από την Ασία, ενώ η ίδια εντόπισε μόνο δύο κινεζικές θυγατρικές, τις Fu Li Fu Lei και Binlianyun- οι οποίες πραγματοποιούσαν τζίρο μόλις 40 εκατ. δολ. έσοδα και μαζί είχαν μόλις 50 σημεία πώλησης.

η QCM ανέφερε πως η Folli Follie δήλωνε έσοδα ύψους 1 δισ. δολ. από την Ασία, ενώ η ίδια εντόπισε μόνο δύο κινεζικές θυγατρικές, τις Fu Li Fu Lei και Binlianyun- οι οποίες πραγματοποιούσαν τζίρο μόλις 40 εκατ. δολ. έσοδα και μαζί είχαν μόλις 50 σημεία πώλησης. Τέλος, η QCM εξέφραζε τις ανησυχίες της σχετικά με τους ελεγκτές. Όπως ανέφερε, "μετά τον έλεγχο των λογαριασμών για αρκετά χρόνια μέσω της Baker Tilly (λογιστική εταιρεία), η FF άλλαξε πρόσφατα στην Ecovis μια σχετικά άγνωστη επιχείρηση. Επιπλέον, οι ελεγκτές που ενοποιούν τις πωλήσεις της FF στην Ασία, συνολικού ύψους περίπου 1 δισ. δολαρίων, φαίνεται να είναι μία σκοτεινή επιχείρηση με προσωπικό μόνο δύο ατόμων. Σύμφωνα με ανώτερους Κινέζους ελεγκτές, αυτή η επιχείρηση μπορεί να είναι ανεπαρκής για έναν έλεγχο αυτού του μεγέθους ($ 1 δισ. πωλήσεων, εκατοντάδες σημεία πώλησης σε πολλές χώρες)".

Κι ύστερα ήρθε η κατάρρευση

Η συνέχεια βρίσκει τη Folli Follie να χρειάζεται να αποδείξει πως διαθέτει τα ταμειακά διαθέσιμα εκατομμυρίων που επικαλείτο, κάτι το οποίο αν και είναι υπόθεση λίγων ωρών για οποιαδήποτε εταιρεία (που απλώς θα παρουσίαζε τα αντίγραφα της κίνησης των τραπεζικών της λογαριασμών) η διοίκηση της Folli Follie δεν κατάφερε να παρουσιάσει.

Αυτό που προσπαθούσε να κάνει η διοίκηση της εταιρείας ήταν να κερδίσει χρόνο, παρέχοντας υποσχέσεις πως δεν υπάρχει πρόβλημα και ότι όλα θα επιλύονταν σύντομα. Εκ των υστέρων αποκαλύφθηκε επίσης πως η οικογένεια Κουτσολιούτσου, ταξίδεψε τις πρώτες ημέρες μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου στο Χονγκ Κονγκ, την έδρα των ασιατικών δραστηριοτήτων του ομίλου, όπου επί σειρά ετών διατηρούσε κι ένα υπερπολυτελές διαμέρισμα σε κάποιον από τους ουρανοξύστες της πόλης. Κανείς δεν έμαθε ποιος ήταν ο πραγματικός λόγος του συγκεκριμένου ταξιδιού.

“Γύρω γύρω όλοι”

Στις 26 Σεπτεμβρίου του 2018, η συμβουλευτική εταιρεία Alvarez & Marsal -η οποία πραγματοποίησε δικανική-εγκληματολογική αξιολόγηση (forensic evaluation) στις εταιρείες του ομίλου Folli Follie στην Ασία, παρουσίασε τα πορίσματα της έκθεσής της: οι οικονομικές καταστάσεις του ομίλου είχαν παραποιηθεί επί σειρά ετών. Οι αποκλίσεις μεταξύ των οικονομικών καταστάσεων και των στοιχείων που προέκυψαν από τον έλεγχο της A&M ήταν κυριολεκτικά χαώδεις: έσοδα μόλις 116,847 εκατ. δολ. συγκριτικά με άνω του 1 δισ. δολ. που ανακοίνωνε η εταιρεία, ζημιές 44,7 εκατ., με την εταιρεία να δηλώνει κέρδη 316,44 εκατ. δολ., αποθέματα μόλις 33,9 εκατ. δολ. από 581,681 εκατ. δολάρια που εμφάνιζε η εταιρεία και τραπεζικά διαθέσιμα στα μόλις 6,4 εκατ. δολ.από 296,771 εκατ. δολ. που είχε ανακοινώσει η εταιρεία.

Ο μηχανισμός παραποίησης των οικονομικών στοιχείων είχε στηθεί στην Ασία. Αυτό που εργαζόμενοι αποκαλούσαν "merry go around" (γύρω γύρω όλοι) ήταν ένα τεράστιο "καρουζέλ", όπου οι τζίροι "γύριζαν" μεταξύ των διαφορετικών εταιρικών οντοτήτων και εμφανίζονταν πολλαπλάσιοι από ό,τι πραγματικά ήταν. Συνολικά εντοπίστηκαν 27 εταιρείες με έδρα το Χονγκ-Κονγκ οι οποίες λειτουργούσαν ως "οχήματα" για αυτήν την πρακτική. Παράλληλα, με αυτόν τον τρόπο αυξάνονταν εικονικά και τα διαθέσιμα των τραπεζικών λογαριασμών.

“Παραιτούμαι” - "Για όλα φταίει ο πατέρας μου"

Ο ιδρυτής της εταιρείας προχώρησε τότε σε μια δήλωση-πρόκληση αναφέροντας πως "με βαρύτατη θλίψη και εν μέσω της σωβούσας κρίσης για την Εταιρεία μας, την οποία ίδρυσα και υπηρέτησα επί 36 χρόνια, παραιτούμαι από τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ίδιο ζήτησα να πράξει και η σύζυγος μου, με την οποία μαζί υπηρετήσαμε την Εταιρεία όλα αυτά τα χρόνια. Δυστυχώς, δεν κατέστη δυνατό να ελέγξω με επιτυχία τις δραστηριότητες του ασιατικού ομίλου που είχα υπό την ευθύνη μου με αποτέλεσμα η παρούσα δυσάρεστη εικόνα στα οικονομικά του ομίλου. Ωστόσο έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον υιό μου Γεώργιο Κουτσολιούτσο ο οποίος με επιτυχία διαχειρίζεται την κρίση με την συνδρομή των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του καταξιωμένου επιτελείου του και δηλώνω ότι θα σταθώ αρωγός τους στο δύσκολο έργο τους με ότι κριθεί απαραίτητο".

Από την πλευρά του ο Τζωρτζης Κουτσολιούτσος σε μια σπασμωδική προσπάθεια επιχείρησε να διαχωρίσει τη θέση του από τον πατέρα του, δηλώνοντας λίγες μέρες αργότερα πλήρη άγνοια για τα παραποιημένα οικονομικά στοιχεία υποστηρίζοντας πως "για όλα φταίει ο πατέρας μου”...

Τέλος του 2018, ασκούνται οι πρώτες διώξεις, μετά την έρευνα-εξπρές του εισαγγελέα Δραγάτση. Κατηγορούμενοι ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος, η σύζυγος, ο γιος τους και 11 μέλη της τότε διοίκησης της εταιρείας, για κακουργηματική απάτη σε βάρος του επενδυτικού κοινού και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Σήμερα, 6 χρόνια αργότερα, το επεισόδιο "δικαστική εξέλιξη" φέρει τον Τζώρτζη Κουτσολιούτσο να οδηγηθεί στη φυλακή για να εκτίσει ποινή κάθειρξης 11 ετών, και τους γονείς του Δημήτρη και Καίτη να εκλέξουν την ποινή τους (17 χρόνια και 10 χρόνια αντίστοιχα) με βραχιολάκι. στην οικία τους.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.