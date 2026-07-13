Άλμα άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου εν μέσω συνεχιζόμενων εχθροπραξιών στο Στενό του Ορμούζ

Άνοδο άνω του 4% σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου τη Δευτέρα μετά τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ στο Ιράν και την ανακοίνωση της Τεχεράνης πως κλείνει εκ νέου το Στενό του Ορμούζ, δημιουργώντας κινδύνους για τη μεταφορά υδρογονανθράκων.

Η τιμή του Brend σκαρφάλωσε στα 79,11 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 4.08% ενώ το West Texas Intermediate (WTI) καταγράφει άνοδο 4,11%, στα 74,36 δολάρια το βαρέλι.

Οι αμερικανικές δυνάμεις ολοκλήρωσαν άλλη μία σειρά επιδρομών κατά του Ιράν την Κυριακή, πλήττοντας δεκάδες στόχους σε πολλαπλές τοποθεσίες με πυρομαχικά ακριβείας, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM). Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι επιτέθηκαν σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Κυριακή ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοικτά για την εμπορική ναυσιπλοΐα, αν και το Ιράν είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι έκλεισε τα στενά, αφού ένα πλοίο ακολούθησε μη εγκεκριμένη πορεία και επλήγη.

Πριν από την έναρξη του πολέμου, στα τέλη Φεβρουαρίου, περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) διερχόταν από τα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία παρακολούθησης πλοίων της Kpler, έξι πλοία διέσχισαν τα Στενά την Κυριακή, ο χαμηλότερος αριθμός των τελευταίων πέντε εβδομάδων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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