«Free Willy»: Έρχεται reboot από τη Warner Bros.

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Warner Bros. προετοιμάζει ένα ριμέικ του επιτυχημένου franchise "Free Willy" από τη δεκαετία του 1990, με παραγωγή από την εταιρεία AGBO των αδελφών Άντονι και Τζο Ρούσο.

Το σενάριο του ριμέικ υπογράφουν οι Μέρι Μάργκαρετ Κούνζε και Τζέιντ Χάλεϊ Μπάρτλετ.

Το αρχικό "Free Willy" (1993) είχε προϋπολογισμό 20 εκατομμύρια δολάρια και απέφερε εισπράξεις 153,7 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ το τραγούδι "Will You Be There" του Μάικλ Τζάκσον έγινε πλατινένιο και διείσδυσε στο Top 10 του Billboard Hot 100.

Η Warner Bros. επιστρέφει σε ένα από τα πιο αγαπημένα franchise της δεκαετίας του 1990 ετοιμάζοντας ένα ριμέικ της επιτυχημένης οικογενειακής περιπέτειας «Free Willy». Την παραγωγή του πρότζεκτ έχει αναλάβει η εταιρεία AGBO των αδελφών Άντονι και Τζο Ρούσο, ενώ το σενάριο συνυπογράφουν η Μέρι Μάργκαρετ Κούνζε και η Τζέιντ Χάλεϊ Μπάρτλετ.

Το αρχικό φιλμ, που κυκλοφόρησε το 1993, συγκίνησε εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως, ξεδιπλώνοντας τη φιλία ενός μοναχικού αγοριού με μια αιχμάλωτη φάλαινα όρκα. Με προϋπολογισμό μόλις 20 εκατομμυρίων δολαρίων, η ταινία εξελίχθηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο, σημειώνοντας εισπράξεις ύψους 153,7 εκατομμυρίων δολαρίων στο box office. Παράλληλα το εμβληματικό τραγούδι «Will You Be There» του Μάικλ Τζάκσον έγινε πλατινένιο, κατακτώντας μια θέση στο Top 10 του Billboard Hot 100, σύμφωνα με το Variety.

Η τεράστια επιτυχία της ταινίας οδήγησε σε αρκετά σίκουελ, μια σειρά κινουμένων σχεδίων, καθώς και σε μια spin-off ταινία που κυκλοφόρησε απευθείας σε home video.

Στην παραγωγή του νέου πρότζεκτ θα βρίσκονται οι 'Αντζελα Ρούσο-Ότστοντ, Μάικλ Ντίσκο και Κάσι Γουάιτινγκ από την πλευρά της AGBO. Ρόλο εκτελεστικού παραγωγού αναλαμβάνουν οι αδελφοί Ρούσο, καθώς και η Λόρεν Σούλερ Ντόνερ, η οποία στηρίζει το franchise από την πρώτη ταινία. Η Κόρτνεϊ Μπέικερ θα συμμετέχει ως συμπαραγωγός, ενώ οι Τζέσι Έρμαν και Κέιτ 'Ανταμς θα επιβλέπουν την παραγωγή για λογαριασμό του στούντιο.

Πηγή: skai.gr

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