Του Χρυσόστομου Τσούφη

Στις 17 Φεβρουαρίου γράφαμε από αυτήν τη στήλη για το απογοητευτικό 2025 που έκλεισε με 3,3δισ€ χρέη του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα, 170 εκατ€ περισσότερα από το 2024. 5 μήνες μετά, τα στοιχεία που δημοσίευσε το Υπουργείο Οικονομικών δείχνουν ότι έχει και πιο…κάτω….

Πέντε μήνες μετά το Δημόσιο συνεχίζει να μην πληρώνει για λόγους που δεν συνδέονται με την ύπαρξη ρευστότητας.



Τα στοιχεία του Μαΐου δείχνουν ότι τα χρέη της γενικής κυβέρνησης από 2,577 δισ€ τον Δεκέμβριο του 2025 έχουν ξεπεράσει τα 3 δισ€, 3,008 δισ€ συγκεκριμένα, ενώ οι εκκρεμείς φόροι παρουσιάζουν οριακή μείωση κατά 3 εκατ€, στα 719 εκατ€.

Σύνολα:

-Τέλος 2025: 3,299δισ€

-Μάιος 2026: 3,727δισ€

Μια αύξηση σχεδόν 13% χωρίς ακόμη να έχουν δοθεί πειστικές εξηγήσεις γιατί το Ελληνικό Δημόσιο συνεχίζει να χρωστά σχεδόν τα ίδια σε σχέση με την περίοδο των μνημονίων.



Από το Δεκέμβριο του 2020 όταν και υπερκέρασαν τα ασφαλιστικά ταμεία, τα νοσοκομεία βρίσκονται μόνιμα στην πρώτη θέση των «κακοπληρωτών» και μόνιμα με οφειλές άνω του 1δισ€. Το Μάιο, έκλεισαν με 1,519δισ€ κάτι που σημαίνει ότι μέσα στο 2026 αβγάτισαν τις οφειλές τους κατά 122εκατ€ ή περίπου 8,7%.



Ακολουθούν τα ασφαλιστικά ταμεία με 715εκατ€ και αύξηση 49εκατ€ ή 7,4%. Σε αυτά περιλαμβάνονται 238εκατ€ που είναι οφειλές του ΕΟΠΥΥ, καθώς και ποσά από ληξιπρόθεσμες συντάξεις που δεν έχουν αποδοθεί.



Βατερλώ για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι σχεδόν διπλασίασαν τις οφειλές τους, από 180εκατ€ στο τέλος του 2025 στα 346εκατ€ 5 μήνες αργότερα. Αύξηση 92%!!!



Αύξηση 27εκατ€ στο 5μηνο, στα 235εκατ€, για τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.



Από τη γενική τάση δεν λείπει ούτε ο Κρατικός Προϋπολογισμός. Από 127εκατ€ το Δεκέμβριο στα 193εκατ€ το Μάιο. Αύξηση σχεδόν 52%.

Τη μερίδα του λέοντος να καταλαμβάνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με 159εκατ€. Οι πρωτιές δεν αλλάζουν, παραδοσιακά τις έχουν τα υπουργεία Νησιωτικής Πολιτικής και Μετανάστευσης. Το πρώτο μείωσε κατά 20εκατ€ τις οφειλές του στα 50εκατ€ το δεύτερο τις διπλασίασε στα 68εκατ€. Έτσι και τα δύο συνεχίζουν να χρωστούν το 74% των οφειλών του κρατικού προϋπολογισμού.



Όσον αφορά στην ΑΑΔΕ, από τα 719εκατ€ των οφειλών της:

-166εκατ€ αφορούν άμεσους φόρους

-449εκατ€ αφορούν έμμεσους φόρους

-4εκατ€ αφορούν λοιπούς φόρους

-100εκατ€ έχουν να κάνουν με μη φορολογικά έσοδα



Βέβαια υπόλογος δεν είναι μόνο η Ανεξάρτητη Αρχή. Ακόμη ψάχνει για παράδειγμα χιλιάδες φορολογουμένους για να τους επιστρέψει 176εκατ€!!! Εκείνοι όμως είτε αρνούνται να ανταποκριθούν είτε αδιαφορούν/αδυνατούν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Επιπλέον 437εκατ€ δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ακριβώς ληξιπρόθεσμες οφειλές γιατί δεν οφείλονται περισσότερους από 3 μήνες.



Στον αντίποδα , στις εκκρεμείς επιστροφές φόρων δεν συμπεριλαμβάνονται οι εκκρεμείς επιστροφές από τα Τελωνεία και ειδικά για τις κατηγορίες ΕΦΚ και ΦΠΑ σε βιομηχανίες, ξενοδοχεία, αλιευτικά σκάφη και πλοία καθώς και όποιες επιστροφές πραγματοποιούνται από τα Τελωνεία και αφορούν ιδιώτες ή ελεύθερους επαγγελματίες.

Πηγή: skai.gr

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