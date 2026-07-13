Ελ Φάνινγκ και Τζούλιαν Μουρ στη νέα ταινία της Ρεμπέκα Μίλερ σε παραγωγή Μάρτιν Σκορσέζε

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Ελ Φάνινγκ και η Τζούλιαν Μουρ θα συμπρωταγωνιστήσουν στη νέα ταινία της Ρεμπέκα Μίλερ «Moonsong: A Life In Seven Verses», αφιερωμένη στη ζωή της Μάργκαρετ Γουάιζ Μπράουν.

Η ταινία βασίζεται στη βιογραφία του 1992 «Margaret Wise Brown: Awakened by the Moon» και εστιάζει στην αγαπημένη συγγραφέα παιδικών βιβλίων των δεκαετιών του 1940, η οποία πέθανε το 1952 αλλά η κληρονομιά της παραμένει ζωντανή.

Το «Moonsong» είναι η ένατη ταινία της Ρεμπέκα Μίλερ και η πρώτη της μετά το βραβευμένο ντοκιμαντέρ «Mr. Scorsese» (2025), το οποίο έλαβε σημαντικές διακρίσεις και υποψηφιότητες Emmy.

Η Ελ Φάνινγκ (Elle Fanning) και η Τζούλιαν Μουρ (Julianne Moore) πρόκειται να συμπρωταγωνιστήσουν στη νέα ταινία της Ρεμπέκα Μίλερ (Rebecca Miller) με τίτλο «Moonsong: A Life In Seven Verses», η οποία είναι αφιερωμένη στη ζωή της Μάργκαρετ Γουάιζ Μπράουν (Margaret Wise Brown).

Πρόκειται για την ένατη ταινία της Μίλερ, η οποία υπογράφει και το σενάριο. Το φιλμ βασίζεται στη βιογραφία του 1992 «Margaret Wise Brown: Awakened by the Moon» του Λέοναρντ Σ. Μάρκους (Leonard S. Marcus) και εστιάζει στην αγαπημένη συγγραφέα των κλασικών παιδικών βιβλίων «Goodnight Moon» και «The Runaway Bunny», που κυκλοφόρησαν τη δεκαετία του 1940. Παρά τον θάνατό της το 1952, σε ηλικία μόλις 42 ετών, η κληρονομιά της Μπράουν παραμένει ζωντανή, με τα έργα της να αποτελούν σταθερά μπεστ σέλερ παγκοσμίως.

Το «Moonsong» αποτελεί τη πρώτη παραγωγή της Μίλερ μετά το ντοκιμαντέρ «Mr. Scorsese» (2025), το οποίο απέσπασε μεταξύ άλλων τα Βραβεία DGA και Independent Spirit καθώς και τρεις υποψηφιότητες για Emmy.

Τα γυρίσματα είναι προγραμματισμένα να ξεκινήσουν την άνοιξη του 2027 με τον Μάρτιν Σκορσέζε (Martin Scorsese) να έχει το ρόλο του εκτελεστικού παραγωγού. Την ομάδα των παραγωγών συμπληρώνουν ο συνεργάτης της Μίλερ στη Round Films, Ντέιμον Καρντάσις (Damon Cardasis), καθώς και οι Αμάντα Γκούντγουιν (Amanda Goodwin), Κέρι Σέλιγκ (Keri Selig) και Σάσα Αλεξάντερ (Sasha Alexander).

Η Τζούλιαν Μουρ θα εμφανιστεί προσεχώς στην ταινία «The Debut» του Τζέσι Άιζενμπεργκ (Jessie Eisenberg) για λογαριασμό της A24, ενώ ολοκλήρωσε πρόσφατα τα γυρίσματα του «Cry to Heaven» σε σκηνοθεσία Τομ Φορντ (Tom Ford).

Από την πλευρά της, η Ελ Φάνινγκ πρωταγωνιστεί και εκτελεί χρέη παραγωγού στη σειρά «Margo's Got Money Troubles». Μάλιστα, για την ερμηνεία της την περασμένη εβδομάδα έλαβε μια υποψηφιότητα για Βραβείο Emmy Α' Γυναικείου Ρόλου σε Κωμική Σειρά.

Στη συνέχεια, θα πρωταγωνιστήσει στη ταινία «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping» και αμέσως μετά στο «The Nightingale» όπου θα ενώσει τις δυνάμεις της και θα κάνει την παραγωγή με την αδελφή της, Ντακότα Φάνινγκ (Dakota Fanning). Σύμφωνα με το Deadline, αυτή τη περίοδο βρίσκεται στα γυρίσματα του «Discretion» από την A24, στο πλευρό της Νικόλ Κίντμαν (Nicole Kidman).

Πηγή: skai.gr

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