Βεγγάζη: Antonov An-32 με ρωσικό πλήρωμα προσγειώθηκε χωρίς τον έναν τροχό

Συναγερμός σήμανε στο αεροδρόμιο της Βεγγάζης στη Λιβύη, όταν ένα μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου Antonov An-32, το οποίο είναι καταχωρημένο στη Λιβύη και φέρεται να εκτελούσε πτήση με ρωσικό πλήρωμα, υποχρεώθηκε να πραγματοποιήσει επείγουσα προσγείωση εξαιτίας βλάβης στο σύστημα προσγείωσης.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το πλήρωμα διαπίστωσε ότι ο αριστερός κύριος τροχός προσγείωσης δεν κατέβαινε και δεν ασφαλιζόταν στη σωστή θέση, με αποτέλεσμα να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες έκτακτης ανάγκης πριν από την προσέγγιση στον διάδρομο.

Το αεροσκάφος τελικά προσγειώθηκε με ασφάλεια, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί μεταξύ των μελών του πληρώματος ή τυχόν άλλων επιβαινόντων. Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για πολύ περιορισμένες ζημιές στο αεροσκάφος, κυρίως λόγω της επαφής του με τον διάδρομο κατά την προσγείωση.

Η δύσκολη διαδικασία προσγείωσης χωρίς πλήρη ανάπτυξη τροχού

Η αστοχία σε κύριο σύστημα προσγείωσης θεωρείται ένα από τα πιο απαιτητικά σενάρια για ένα πλήρωμα, καθώς απαιτεί ακριβείς χειρισμούς, διατήρηση της ευστάθειας του αεροσκάφους και συντονισμό με τον πύργο ελέγχου και τις υπηρεσίες ασφαλείας του αεροδρομίου.

Στην περίπτωση του Antonov An-32, οι πιλότοι κατάφεραν να ολοκληρώσουν την προσέγγιση και την προσγείωση χωρίς να υπάρξει απώλεια ελέγχου ή σοβαρότερη εξέλιξη.

Το συγκεκριμένο αεροσκάφος είναι ένα σοβιετικής σχεδίασης δικινητήριο μεταγωγικό, που αναπτύχθηκε από την Antonov με βάση το An-26 και σχεδιάστηκε για επιχειρήσεις σε δύσκολες συνθήκες, ακόμη και σε περιοχές με υψηλές θερμοκρασίες ή αεροδρόμια μεγάλου υψομέτρου.

Το βίντεο από την προσγείωση

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα φέρεται να καταγράφει τη στιγμή της προσγείωσης, με το αεροσκάφος να ακουμπά στον διάδρομο υπό συνθήκες έκτακτης ανάγκης και τις υπηρεσίες πυρόσβεσης του αεροδρομίου να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Οι αρχές αναμένεται να εξετάσουν τα τεχνικά δεδομένα του αεροσκάφους προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής αιτία της δυσλειτουργίας στο σύστημα προσγείωσης.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.