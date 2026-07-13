«Καπέλο» 0,20 ευρώ στην αντλία με τον «μαύρο χρυσό» σε… προπολεμικά επίπεδα 

Του Βαγγέλη Δουράκη

Στο ίδιο έργο θεατές... με τις τιμές των καυσίμων στα πρατήρια της χώρας μας: Για ακόμη μία φορά επαναλαμβάνεται το ίδιο σκηνικό στην αντλία, καθώς το φαινόμενο «rockets and feathers» ('πύραυλοι και φτερά') έκανε και πάλι την εμφάνισή του στην ελληνική αγορά. Ο 'πύραυλος' περιγράφει την εκτόξευση των τιμών λιανικής σε περιόδους ανόδου των διεθνών τιμών πετρελαίου και τα 'φτερά' την αργή αποκλιμάκωσή τους, σαν πτώση φτερού, όταν οι διεθνείς τιμές πέφτουν.

Είναι χαρακτηριστικό πως παρά το γεγονός ότι το προηγούμενο διάστημα οι διεθνείς τιμές του «μαύρου χρυσού» βρέθηκαν χαμηλότερα και από αυτές που είχαν καταγραφεί πριν ξεκινήσει ο πόλεμος στον Κόλπο, εντούτοις στην αντλία το κόστος ήταν σχεδόν 20 λεπτά υψηλότερο από ότι πριν την έναρξη του πολέμου.

Τι συνέβη στη λιανική όταν οι διεθνείς τιμές έπεσαν σε… προπολεμικά επίπεδα

Συγκεκριμένα, στις 27 Φεβρουαρίου μία ημέρα πριν αρχίσει η πολεμική επιχείρηση στον Κόλπο ο «μαύρος χρυσός» τύπου Brent διαπραγματευόταν στα 72,9$/βαρέλι. Την ίδια ημέρα στα πρατήρια η τιμή της αμόλυβδης ήταν κατά μέσο όρο στα 1,75 €/lt.

Η διεθνής τιμή εκτοξεύτηκε μέχρι και τα 120 $/βαρέλι και μαζί της και η τιμή της αμόλυβδης που βρέθηκε εκείνο το διάστημα στα 2,06 €/lt.

Έλα όμως που έκτοτε η τιμή του «μαύρου χρυσού» «κατρακύλησε» με πολύ «θόρυβο» και βρέθηκε στις 24 Ιουνίου στα 72 $/βαρέλι περιοχή όπου και παρέμεινε -φτάνοντας ακόμη και τα 70 $/βαρέλι- για διάστημα σχεδόν 2 εβδομάδων έως και τις 7 Ιουλίου.

Με άλλα λόγια έπεσε σε … προπολεμικά επίπεδα.

Τι συνέβη με τις τιμές στην αντλία; Παρέμειναν «κολλημένες» όλο το προαναφερόμενο διάστημα στην περιοχή του 1,92€/lt, με άλλα λόγια η λιανική ήταν 17 λεπτά υψηλότερα από τα επίπεδα που βρισκόταν πριν τον πόλεμο και ας «επέστρεψαν» οι διεθνείς τιμές στα χαμηλά προπολεμικά επίπεδα!

Ανάλογη και η εικόνα στο πετρέλαιο κίνησης το οποίο υπενθυμίζουμε πως είχε και επιδότηση απευθείας στα διυλιστήρια ως την αντλία για το διάστημα Απριλίου – Ιουνίου.

Ίσως λοιπόν, όλα αυτά τα στοιχεία θα έπρεπε να επισημανθούν σε μια στιγμή που ο «μαύρος χρυσός» ετοιμάζεται για ένα νέο «ράλι» και η ίδια η Πολιτεία συμφώνησε με τα διυλιστήρια για νέο πακέτο μειώσεων της τάξης των 10 λεπτών το λίτρο για την αμόλυβδη και των 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης από τα μέσα Ιουλίου έως και τα τέλη Αυγούστου.

Η «εξήγηση» για το «καπέλο» στις τιμές λιανικής

Βεβαίως «εξηγήσεις» για το γεγονός ότι στην ελληνική αγορά είμαστε στο ίδιο έργο θεατές κάθε φορά που προκύπτει παγκόσμια κρίση έχουν δοθεί όπως το ότι, δεν πρέπει να συγκρίνεται η πορεία της διεθνούς τιμής του «μαύρου χρυσού», τύπου brent, με αυτή στην αντλία.

Και αυτό γιατί επί της ουσίας στα χρηματιστήρια εμπορευμάτων διαπραγματεύονται συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης.

Άλλωστε, σύμφωνα με τις ίδιες «εξηγήσεις», η εγχώρια τιμή διαμορφώνεται βάσει ενός μαθηματικού τύπου που «κουμπώνει» πάνω στις τιμές της πλατφόρμας Platts Med (σ.σ.: θα μπορούσε να πει κανείς ότι πρόκειται για ένα ‘’παρατηρητήριο’’ τιμών έτοιμων πετρελαιοειδών προϊόντων στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου).

Μόνον που έτσι δεν εξηγείται το γιατί πάντα στην άνοδο των διεθνών χρηματιστηριακών τιμών το κόστος στην αντλία ανεβαίνει ταχύτατα.

Όταν μάλιστα στις «βουτιές» των ίδιων διεθνών τιμών η λιανική απλά δεν …ακολουθεί.

Ούτε βεβαίως εξηγεί επαρκώς και τις διαφορές στις τιμές με άλλες χώρες της Μεσογείου, όπως η Κύπρος για παράδειγμα.

Αντίθετα, στην εγχώρια αγορά επαναλαμβάνεται -σε περιόδους κρίσης ιδιαίτερα- σταθερά το φαινόμενο 'rockets and feathers' ('πύραυλοι και φτερά').

Το φαινόμενο των 'πυραύλων και των φτερών' περιγράφει τη σοβαρή ασυμμετρία ανάμεσα στην αύξηση των τιμών λιανικής στα πετρελαιοειδή, που εκτοξεύονται σαν 'πύραυλος' σε περιόδους ανόδου των διεθνών τιμών πετρελαίου, και της αργής αποκλιμάκωσής τους, σαν πτώση φτερού, όταν οι διεθνείς τιμές πέφτουν.



Πηγή: skai.gr

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