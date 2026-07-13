Ξεκινούν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις – Πότε θα ανοίξουν τα καταστήματα την Κυριακή

Από σήμερα κάνει πρεμιέρα η θερινή εκπτωτική περίοδος, με τον εμπορικό κόσμο να ευελπιστεί ότι οι μειωμένες τιμές θα ενισχύσουν την αγοραστική κίνηση και θα δώσουν ώθηση στον τζίρο των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών. Οι θερινές εκπτώσεις θα βρίσκονται σε ισχύ έως και τις 31 Αυγούστου, προσφέροντας στους καταναλωτές σημαντικές ευκαιρίες για αγορές σε ευρύ φάσμα προϊόντων.

Ήδη πολλές επιχειρήσεις έχουν προχωρήσει σε εκτεταμένες μειώσεις τιμών, κυρίως σε είδη ένδυσης, υπόδησης, αξεσουάρ, ηλεκτρικά και οικιακά προϊόντα, προσπαθώντας να προσελκύσουν το ενδιαφέρον του καταναλωτικού κοινού.

Ποια Κυριακή θα λειτουργήσουν τα καταστήματα

Στο πλαίσιο της εκπτωτικής περιόδου, η νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα στα εμπορικά καταστήματα να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκπτώσεων, δηλαδή στις 19 Ιουλίου.

Το προβλεπόμενο ωράριο λειτουργίας, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, είναι από τις 11:00 έως τις 20:00.

Ωστόσο, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ) έχει εισηγηθεί στα μέλη του να διατηρήσουν τα καταστήματά τους ανοιχτά έως τις 18:00, προσαρμόζοντας το ωράριο στις συνθήκες της τοπικής αγοράς.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές

Οι θερινές εκπτώσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου 4177/2013, ενώ παράλληλα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9ι του νόμου 2251/1994, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον νόμο 5111/2024.

Το ισχύον πλαίσιο προβλέπει αυστηρούς κανόνες για την ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τις εκπτώσεις και τις προσφορές.

Ειδικότερα, κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από την προγενέστερη τιμή του προϊόντος. Ως προγενέστερη τιμή θεωρείται η χαμηλότερη τιμή στην οποία είχε διατεθεί το προϊόν κατά τις 30 ημέρες που προηγήθηκαν της εφαρμογής της έκπτωσης.

Η μείωση της τιμής μπορεί να παρουσιάζεται:

ως ποσοστό έκπτωσης (π.χ. -40%),

ως συγκεκριμένο χρηματικό ποσό,

ή με παράθεση της παλιάς και της νέας τιμής.

Σε κάθε περίπτωση, η αναγραφή της προγενέστερης τιμής είναι υποχρεωτική, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία και τον νέο Κώδικα Δεοντολογίας για τις εμπορικές πρακτικές, με στόχο τη διαφάνεια και την καλύτερη προστασία των καταναλωτών από παραπλανητικές εκπτώσεις.



Πηγή: skai.gr

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