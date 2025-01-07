Σε 1,5 λεπτό ανά κιλοβατώρα καθορίστηκε η επιδότηση στα τιμολόγια ρεύματος για τον Ιανουάριο, ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αποτέλεσμα η τελική τιμή καταναλωτή να διαμορφώνεται κοντά στα 14 σεντς.

Ειδικότερα οι ενισχύσεις σε οικιακά τιμολόγια και για όλες τις παροχές κύριας και μη κύριας κατοικίας, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και ανεξαρτήτως παρόχου, διαμορφώνονται ως εξής:

· Για μηνιαίες καταναλώσεις έως 500kWh, η ενίσχυση διαμορφώνεται σε 15 Euro/MWh ή 1,5 λεπτό/kWh. Η κατηγορία αυτή καταλαμβάνει το 90% των νοικοκυριών στην Ελλάδα.

Σημειώνεται πως οι ενισχύσεις αφορούν σε καταναλωτές, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας.

· Στα νοικοκυριά που είναι ενταγμένα στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ), η ενίσχυση ανέρχεται σε 35 Euro/MWh ή 3,5 λεπτά/kWh για το σύνολο της κατανάλωσης.

Το συνολικό κόστος της ενίσχυσης για τον Ιανουάριο ανέρχεται σε 20,9 εκατ. ευρώ.

Επισημαίνεται από το ΥΠΕΝ ότι η μεσοσταθμική τιμή του «πράσινου» τιμολογίου για τους τρεις μεγαλύτερους παρόχους σε μερίδιο αγοράς στη Χαμηλή Τάση (άνω του 80% της οικιακής κατανάλωσης), συμπεριλαμβανομένης της επιδότησης Ιανουαρίου, ανέρχεται σε 140,3 Euro/MWh ή 14,03 λεπτά/kWh και είναι ελαφρώς μειωμένη από το επίπεδο του προηγούμενου μήνα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.