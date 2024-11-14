Aegean: Στα 132 εκατ. τα καθαρά κέδη για το 9μηνο

Στα 132 εκατ. τα κέρδη της Aegean για το εννεάμηνο και το τρίτο τρίμηνο του 2024, σύμφωνα με την ανακοίνωση των βασικών οικονομικών και οργανικών αποτελεσμάτων. Στα 1,38 δις διαμορφώθηκε ο Κύκλος Εργασιών, ενώ στους 12,6 εκατ. επιβάτες.

Ειδικότερα, ο ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών για το εννεάμηνο του 2024 ανήλθε σε €1,38 δισ., αυξημένος κατά 4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2023. Ο Όμιλος προσέφερε 15,3 εκατ. διαθέσιμες θέσεις και μετέφερε 12,6 εκατ. επιβάτες, 5% περισσότερους σε σχέση με την περσινή περίοδο, εκ των οποίων 7,4 εκατ. επιβάτες από/προς προορισμούς του εξωτερικού. Τα Κέρδη ΕΒΙΤDA διαμορφώθηκαν σε €330 εκατ., τα Κέρδη προ Φόρων ανήλθαν στα €170,4 εκατ. ενώ τα Κέρδη μετά από Φόρους του εννεαμήνου ανήλθαν στα €132,0 εκατ., 23% χαμηλότερα εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Τα αποτελέσματα του εννεαμήνου συνιστούν την υψηλότερη ιστορικά επίδοση σε επίπεδα επιβατικής κίνησης και Κύκλου Εργασιών για την εταιρεία αλλά και τη δεύτερη ιστορικά υψηλότερη επίδοση σε κερδοφορία παρά τους σημαντικούς περιορισμούς που παρουσιάστηκαν. Ειδικότερα, η ανάγκη πρόωρων ελέγχων στους κινητήρες GTF της Pratt & Whitney που καθήλωσε έως και 10 νέα αεροσκάφη (ήτοι το 17% των Jets), περιόρισε τη δυνατότητα ανάπτυξης αλλά και την ωφέλεια κόστους (καύσιμα/συντήρηση/αριθμός θέσεων ανά πτήση) από τη χρήση τους. Επιπλέον, η αναστολή από το τέλος Ιουλίου λόγω της γεωπολιτικής κρίσης της σύνδεσης με Τελ Αβίβ και Βηρυτό (έως 11 πτήσεις καθημερινά από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Ρόδο και Λάρνακα) προκάλεσε απώλεια 3,5-4,0% της κίνησης εξωτερικού κατά το 3ο τρίμηνο.

Με τους ανωτέρω περιορισμούς, το Γ’ τρίμηνο η Aegean προσέφερε 6,3 εκατ. διαθέσιμες θέσεις, 2% περισσότερες από το Γ’ τρίμηνο του 2023 ενώ μετέφερε 5,3 εκατ. επιβάτες. Η επιβατική κίνηση στο δίκτυο εσωτερικού κατέγραψε αύξηση 6%, ενώ η επιβατική κίνηση του δικτύου εξωτερικού σημείωσε κάμψη 3% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2023 απόρροια της έκτακτης αναστολής των πτήσεων σε Ισραήλ και Λίβανο. Ο συντελεστής πληρότητας διαμορφώθηκε στο 83,9%. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το Γ’ Τρίμηνο ανήλθε σε €630,8 εκατ. Το ΕΒΙΤDA διαμορφώθηκε στα €182,3 εκατ. με το τελικό αποτέλεσμα να διαμορφώνεται σε Κέρδη προ Φόρων €138,8 εκατ. και σε Κέρδη μετά από Φόρους €108,3 εκατ. από €133,6 εκατ. το Γ’ Τρίμηνο του 2023, μειωμένα κατά 19%.

Τα ταμειακά διαθέσιμα, ισοδύναμα και λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε €762,8 εκατ. στις 30.09.2024.

Ο κ. Δημήτρης Γερογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος, ανέφερε σχετικά:

«Η Aegean επέδειξε και για το 2024 προσαρμοστικότητα και ισχυρές επιδόσεις εν μέσω σημαντικών εξωγενών περιορισμών και αυξανόμενης προσφοράς θέσεων τρίτων εταιρειών προς τη χώρα. Ο επανασχεδιασμός του δικτύου μας αλλά και η αποτελεσματική ανταπόκριση της οργάνωσης μας έφεραν για άλλη μια φορά ικανοποιητικά αποτελέσματα συγκρίσιμα με τις ισχυρότερες εταιρείες του κλάδου.

Παράλληλα επενδύσαμε στη δυνατότητά μας για υψηλότερη προστιθέμενη αξία, ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια με την ολοκλήρωση και έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Εκπαίδευσης και Συντήρησης στον ΔΑΑ, αλλά και το πρώτο επιχειρηματικό μας βήμα εκτός Ελλάδας με τη μειοψηφική μας επένδυση και αρχή συνεργασίας με την Volotea.

Στο τελευταίο τρίμηνο του έτους συνεχίζουμε τις παραλαβές επιπλέον νέων αεροσκαφών και στηρίζουμε τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου προσβλέποντας ήδη από τον Οκτώβριο/Νοέμβριο του 2024 και πάλι σε θετική αναπτυξιακή δυναμική επιβατών και κύκλου εργασιών. Για το Δ’ τρίμηνο η AEGEAN θα προσφέρει 4,5 εκατ. θέσεις, 7% περισσότερες από πέρυσι αυξάνοντας συχνότητες και θέσεις σε δρομολόγια εσωτερικού και εξωτερικού από/προς Λονδίνο, Κωνσταντινούπολη, Λάρνακα, Βενετία, Βερολίνο, Ντουμπάι, Νάπολη, Τίρανα, Βελιγράδι και Σόφια αλλά και σε νέα δρομολόγια όπως Αθήνα -Αμπού Ντάμπι και Θεσσαλονίκη-Άμστερνταμ».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

