Πολύτεκνες μητέρες σε αδιέξοδο στα Ακριτικά χωριά

Στο Ορμένιο ζει η Ευαγγελία Ιωαννίδου με 5 παιδιά. Tης έκοψαν το επίδομα πολυτέκνων λόγω εισοδηματικών κριτηρίων, ενώ τα έξοδα αυξάνονται

Ακριτικά χωριά: Πολύτεκνες μητέρες σε αδιέξοδο

Στο Ορμένιο, το βορειότερο χωριό της Ελλάδας, κατοικεί η Ευαγγελία Ιωαννίδου, μητέρα 5 παιδιών, με τον σύζυγό της.

Στο ακριτικό αυτό μέρος που το δημογραφικό πρόβλημα είναι μάστιγα, το 2024, έκοψαν, από την οικογένεια, το επίδομα πολυτέκνων ύψους 2.800 ευρώ λόγω, υπέρβασης μισθολογικών κριτηρίων, ζήτημα που ανέδειξε η κάμερα της εκπομπής μας πέρυσι.

Έκτοτε, όχι μόνο δεν έχει αλλάξει τίποτα όπως λέει η ίδια στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ αλλά επιβαρύνθηκαν περαιτέρω με τα φοιτητικά έξοδα του παιδιού τους που σπουδάζει στον Βόλο, 600 χιλιόμετρα μακριά.

Η Ελένη Αραμπατζή μεγαλώνει μόνη τα 5 παιδιά της, εργαζόμενη, προσπαθεί να ζήσει με 1250 ευρώ τον μήνα. Εντός του ποσού, περιλαμβάνεται και το επίδομα πολυτέκνων, το οποίο μειώθηκε ραγδαία.

