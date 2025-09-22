ΔΥΠΑ: 100% επιδότηση μισθών για επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν ανέργους

Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων από επιχειρήσεις για το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, που συνδυάζει πλήρως επιδοτούμενη απασχόληση και κατάρτιση για ανέργους, δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν:

• λαμβάνουν 100% επιδότηση μισθού και εισφορών για 12 μήνες

• συνολικό όφελος: 1.118 € τον μήνα / 13.416 € τον χρόνο ανά εργαζόμενο

• προσλαμβάνουν ανέργους όλων των ειδικοτήτων, χωρίς δέσμευση διατήρησης προσωπικού μετά τη λήξη του προγράμματος.

Η αίτηση συμμετοχής γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά εδώ.

Η διαδικασία:

1. Υποβολή αίτησης από την επιχείρηση

2. Υποδεικνύονται άνεργοι από εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ

3. Η επιχείρηση επιλέγει τον κατάλληλο υποψήφιο

4. Πριν την πρόσληψη, ο άνεργος παρακολουθεί πρόγραμμα κατάρτισης 80 ωρών (υπάλληλος γραφείου ή πωλητής)

5. Με την ολοκλήρωση και την πιστοποίηση, λαμβάνει 400 € εκπαιδευτικό επίδομα.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα εδώ.

Πηγή: skai.gr

