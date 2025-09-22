Λογαριασμός
ΔΥΠΑ: 100% επιδότηση μισθών για επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν ανέργους

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν λαμβάνουν 100% επιδότηση μισθού και εισφορών για 12 μήνες, με συνολικό όφελος 1.118 € τον μήνα

ΔΥΠΑ

Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων από επιχειρήσεις για το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, που συνδυάζει πλήρως επιδοτούμενη απασχόληση και κατάρτιση για ανέργους, δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν:

    • λαμβάνουν 100% επιδότηση μισθού και εισφορών για 12 μήνες
    • συνολικό όφελος: 1.118 € τον μήνα / 13.416 € τον χρόνο ανά εργαζόμενο
    • προσλαμβάνουν ανέργους όλων των ειδικοτήτων, χωρίς δέσμευση διατήρησης προσωπικού μετά τη λήξη του προγράμματος. 

Η αίτηση συμμετοχής γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά εδώ

Η διαδικασία:

    1.    Υποβολή αίτησης από την επιχείρηση
    2.    Υποδεικνύονται άνεργοι από εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ
    3.    Η επιχείρηση επιλέγει τον κατάλληλο υποψήφιο
    4.    Πριν την πρόσληψη, ο άνεργος παρακολουθεί πρόγραμμα κατάρτισης 80 ωρών     (υπάλληλος γραφείου ή πωλητής)
    5.    Με την ολοκλήρωση και την πιστοποίηση, λαμβάνει 400 € εκπαιδευτικό επίδομα.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα εδώ.

