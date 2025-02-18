IEEFA: Οι χώρες της ΕΕ ξόδεψαν το 2024 πάνω από 6,6 δισ. δολάρια για ρωσικό LNG

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δαπάνησαν περίπου 6,3 δισ. ευρώ (6,6 δισ. δολάρια) για εισαγωγές ρωσικού LNG μεταξύ Ιανουαρίου και Νοεμβρίου 2024, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Αναλύσεων για την Ενέργεια (IEEFA).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα, το IEEFA αναφέρει ότι οι ευρωπαϊκές εισαγωγές σε LNG μειώθηκαν κατά 32 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (bcm) ή σε ποσοστό 19% το 2024, με το LNG να καλύπτει το 30% της ζήτησης φυσικού αερίου της περιοχής για το συγκεκριμένο έτος.

Το Ινστιτούτο αναφέρει ότι οι ΗΠΑ ήταν ο κύριος προμηθευτής LNG στην ΕΕ. Ωστόσο, ενώ η ΕΕ μείωσε τις εισαγωγές LNG από τις ΗΠΑ, το Κατάρ και την Αλγερία το 2024, αύξησε κατά 18% τις εισαγωγές από τη Ρωσία.

Μεταξύ Ιανουαρίου και Νοεμβρίου 2024, το IEEFA εκτιμά ότι οι χώρες της ΕΕ δαπάνησαν 35,9 δισ. ευρώ για εισαγωγές LNG. Από αυτά: 16,2 δισ. ευρώ προήλθαν από τις ΗΠΑ, 6,3 δισ. ευρώ από τη Ρωσία, 3,7 δισ. ευρώ από το Κατάρ.

Η Ευρώπη αύξησε τις εισαγωγές ρωσικού LNG κατά 12% το 2024, ενώ η ΕΕ κατά 18%, με το ένα τρίτο αυτών των ποσοτήτων να αφορά συναλλαγές άμεσης παράδοσης.

Γαλλία, Ισπανία και Βέλγιο οι μεγαλύτεροι αγοραστές

Η Γαλλία, η Ισπανία και το Βέλγιο αντιπροσώπευσαν το 85% των ευρωπαϊκών εισαγωγών ρωσικού LNG το 2024, με τη Γαλλία και την Ολλανδία να αυξάνουν τις ρωσικές εισαγωγές τους κατά 81%.

Η ισπανική Naturgy αναδείχθηκε ως ο μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικού LNG.

Το IEEFA, που στην έκθεση αυτή ορίζει ως Ευρώπη τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ συν το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νορβηγία και την Τουρκία, ανέφερε ότι η κατανάλωση φυσικού αερίου στην Ευρώπη μειώθηκε κατά 20% μεταξύ 2021 και 2024 χάρη στην αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στις πολιτικές μείωσης της ζήτησης.

Τα στοιχεία του δείχνουν ότι η κατανάλωση φυσικού αερίου για την περιοχή παρέμεινε σταθερή σε ετήσια βάση, ενώ η ζήτηση δεν αναμένεται να αυξηθεί το 2025.

«Αυτό σημαίνει ότι η Ευρώπη θα μπορούσε δυνητικά να αντικαταστήσει την απώλεια ρωσικού αερίου μέσω αγωγών και να αναπληρώσει τα αποθέματα, ενώ παράλληλα θα εισάγει χαμηλότερους όγκους LNG σε σύγκριση με το 2023», ανέφερε το Ινστιτούτο.

Το IEEFA δήλωσε ότι ο μέσος ρυθμός χρήσης των τερματικών εισαγωγής LNG της ΕΕ μειώθηκε από 58% το 2023 σε 42% το 2024.

Περίπου το 50% των τερματικών LNG της ΕΕ λειτούργησαν με ρυθμούς χαμηλότερους κατά 40%, συμπεριλαμβανομένων και των νέων πλωτών μονάδων αποθήκευσης και επαναεριοποίησης.

Το Ινστιτούτο προβλέπει ότι με τη λειτουργία νέων τερματικών εισαγωγής LNG και τη συνεχιζόμενη μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου, η ικανότητα επαναεριοποίησης της Ευρώπης το 2030 θα είναι πάνω από τρεις φορές υψηλότερη από τη ζήτηση LNG εκείνη τη χρονιά.

Από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, η δυναμικότητα εισαγωγής LNG της Ευρώπης έχει αυξηθεί κατά 31%.



