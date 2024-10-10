Ξεκινά η Β' φάση του διεθνούς διαγωνισμού του ΑΔΜΗΕ, ύψους 1,7 δισ. ευρώ, με αντικείμενο τη σύναψη συμφωνίας - πλαίσιο για τα υποβρύχια καλωδιακά έργα εναλλασσόμενου ρεύματος 150 kV των διασυνδέσεων Δωδεκανήσων και των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου, ανακοίνωσε ο Διαχειριστής.

Η πρώτη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας ολοκληρώθηκε το προηγούμενο διάστημα με την επιτυχή συμμετοχή των εταιρειών Fulgor Α.Ε, Nexans Norway A.S. και Prysmian Powerlink S.r.l.

Στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης του διαγωνισμού, οι συμμετέχουσες εταιρείες θα κληθούν να υποβάλουν την τελική οικονομική και τεχνική τους προσφορά, βάσει των οποίων θα προκύψει ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι του έργου. Η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά, από οικονομική άποψη.

Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.717.000.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και η προβλεπόμενη διάρκεια της συμφωνίας - πλαίσιο ορίζεται στα 6 χρόνια από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο ΑΔΜΗΕ προχώρησε για πρώτη φορά στη συγκεκριμένη διαγωνιστική πρακτική, την οποία ακολουθούν και άλλοι Ευρωπαίοι Διαχειριστές, λόγω της υψηλής ζήτησης υποβρυχίων καλωδίων για έργα διασυνδέσεων σε διεθνές επίπεδο, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη διαθεσιμότητα χρονοθυρίδων παραγωγής στα εργοστάσια των αναδόχων.

Σε αντίθεση με τη διενέργεια ανεξάρτητων διαγωνισμών, αναφέρει ο ΑΔΜΗΕ, η συμφωνία - πλαίσιο εξασφαλίζει πιο συμφέρουσες τιμές, ευνοϊκότερους χρόνους παράδοσης και καλύτερη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων.

Σύμφωνα με τον τρέχοντα σχεδιασμό, με την ηλεκτρική διασύνδεση των Δωδεκανήσων η Κως, η Ρόδος και η Κάρπαθος θα διασυνδεθούν με το ηπειρωτικό σύστημα, μέσω Κορίνθου, σε δύο φάσεις. Αντίστοιχα, η διασύνδεση του βορειανατολικού Αιγαίου θα περιλαμβάνει τα νησιά Λήμνο, Λέσβο, Σκύρο, Χίο και Σάμο και θα υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις.

Με την ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων και των νησιών του ΒΑ Αιγαίου στο ηπειρωτικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τα επόμενα χρόνια ο ΑΔΜΗΕ ολοκληρώνει τις μεγάλες νησιωτικές διασυνδέσεις που προβλέπονται στο επενδυτικό του πρόγραμμα.

Οι διασυνδέσεις των δύο νησιωτικών συμπλεγμάτων θα ενισχύσουν σημαντικά την ενεργειακή ασφάλεια και στο ανατολικό τμήμα της χώρας, μειώνοντας παράλληλα το ανθρακικό αποτύπωμα των νησιών, λόγω της απόσυρσης των ρυπογόνων και κοστοβόρων τοπικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρος Σκυλακάκης, ανέφερε τα εξής:

«Τα μεγάλα έργα διασύνδεσης των νησιών προχωρούν στην επόμενη φάση τους με την πρόοδο του διαγωνισμού για τα υποβρύχια καλώδια των διασυνδέσεων Δωδεκανήσων και ΒΑ Αιγαίου. Η υλοποίηση των έργων αυτών θα επιτρέψει να φθάσει φθηνή ανανεώσιμη ενέργεια στα νησιά μας και να μειωθεί η μεγάλη επιβάρυνση των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), την οποία φέρουν κυρίως καταναλωτές της ηπειρωτικής Ελλάδας. Παράλληλα, θα μειωθεί η πολύ ακριβή και "βρώμικη" ενέργεια από ορυκτά καύσιμα, η οποία σήμερα συνεχίζει να χρησιμοποιείται στη νησιωτική χώρα».

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, δήλωσε:

«Ο ΑΔΜΗΕ προχωρά με συνέπεια στην υλοποίηση ενός ακόμη κύκλου νησιωτικών διασυνδέσεων στα Δωδεκάνησα και το ΒΑ Αιγαίο. Με τις συνθήκες στη διεθνή αγορά υποβρύχιων ηλεκτρικών καλωδίων να έχουν γίνει πολύ πιο απαιτητικές, υιοθετούμε ένα νέο μοντέλο διαγωνισμών, ώστε να είμαστε σε θέση να κατασκευάσουμε τα έργα μας έγκαιρα και με μεγαλύτερη οικονομική αποδοτικότητα. Πέρα από τα προφανή οφέλη που έχουν αυτές οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις, η ενίσχυση των ενεργειακών υποδομών στο Αιγαίο αποτελεί και το πρώτο σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη των υπεράκτιων αιολικών πάρκων, που θα ξεκινήσουν να εγκαθίστανται τα επόμενα χρόνια στις ελληνικές θάλασσες».

