Στον κρίσιμο ρόλο των διεθνών διασυνδέσεων για την ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας και της Ευρώπης εστίασαν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ κ. Μάνος Μανουσάκης και ο Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας, Ανάπτυξης Συστήματος και Στρατηγικής κ. Ιωάννης Μάργαρης, κατά τις τοποθετήσεις τους στον 2ο Περιφερειακό Διάλογο της Ευρώπης για τη Μέση Ανατολή και τη βόρεια Αφρική (MEFED 2024), που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη.

«Στο ενεργειακό μείγμα της Ελλάδας, η καθαρή ενέργεια έχει ήδη φτάσει το 60% και έχουμε πλέον περικοπές ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ. Έχουμε επίσης πολύ φιλόδοξα σχέδια σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων, κάτι που σημαίνει ότι θα υπάρχει πιο έντονη ανάγκη για εξαγωγές. Γι' αυτό σχεδιάζουμε μία σειρά νέων διεθνών διασυνδέσεων», τόνισε ο κ. Μανουσάκης, σύμφωνα με την ενημέρωση από τον ΑΔΜΗΕ.

Σε ό,τι αφορά την Ανατολική Μεσόγειο, αναφέρθηκε στην υπό κατασκευή διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, Great Sea Interconnector που, όπως είπε, «θα μας δώσει τη δυνατότητα να εξάγουμε αλλά και να εισάγουμε ενέργεια».

«Την προηγούμενη εβδομάδα αποφασίσαμε την εκπόνηση των τελικών μελετών και για την ηλεκτρική διασύνδεση με τη Σαουδική Αραβία που θα προχωρήσει τους επόμενους μήνες», πρόσθεσε. «Υπάρχει φυσικά και η διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου, ένα ιδιωτικό έργο με φορέα υλοποίησης τον Όμιλο Κοπελούζου το οποίο στηρίζουμε από τεχνική άποψη».

Ο κ. Μανουσάκης επεσήμανε ότι αυτά τα έργα μπορούν να δώσουν τη δυνατότητα να μεταφέρονται τεράστιες ποσότητες «πράσινης» ενέργειας από τη Μεσόγειο προς την κεντρική Ευρώπη, όπου βρίσκονται τα μεγάλα κέντρα κατανάλωσης. «Αυτό θα είναι αμοιβαία επωφελές για όλες τις οικονομίες που εμπλέκονται», σημείωσε.

Στο πάνελ, που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή επικεφαλής Ευρωπαίων Διαχειριστών και της αναπληρώτριας Υπουργού Ηλεκτρισμού και Ανανεώσιμης Ενέργειας της Αιγύπτου Δρ. Sabah Mashaly, αναδείχθηκε η ανάγκη να επιταχυνθούν οι διασυνδέσεις τόσο μεταξύ των κρατών της ΕΕ όσο και ανάμεσα στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη βόρεια Αφρική. Σε ό,τι αφορά τις διασυνδέσεις που δρομολογούνται στην ευρύτερη περιοχή, η κ. Mashaly ξεχώρισε τη διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου GREGY, που σχεδιάζεται να μεταφέρει τεράστιες ποσότητες «καθαρής» ενέργειας από ΑΠΕ στο ευρωπαϊκό σύστημα, μέσω της Ελλάδας.

Ειδική αναφορά έκανε ο Αντιπρόεδρος του ΑΔΜΗΕ στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Γερμανίας, Green Aegean Interconnector. «Ο Διαχειριστής ωριμάζει την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Γερμανίας και θα έχει οριστικοποιήσει την προκαταρκτική μελέτη του έργου μέχρι το τέλος του 2024», δήλωσε.

Ο κ. Μάργαρης επεσήμανε ότι πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο έργο για το οποίο ο ΑΔΜΗΕ βρίσκεται σε ανοιχτό διάλογο με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, όπως οι Διαχειριστές της Σλοβενίας, της Αυστρίας της Γερμανίας, καθώς και με προμηθευτές, προκειμένου να αναγνωριστούν από κοινού οι τεχνικές δυνατότητες, οι ανάγκες των γειτονικών συστημάτων και να προχωρήσει ο σχεδιασμός του.

«Είναι μία από τις λίγες πολύ-τερματικές ηλεκτρικές διασυνδέσεις που αναπτύσσονται αυτή τη στιγμή παγκοσμίως και αποτελεί ένα έργο τεχνολογικής αιχμής», σημείωσε χαρακτηριστικά. Στη βάση αυτή, υποστήριξε ότι ο ΑΔΜΗΕ διαθέτει αυτοπεποίθηση και τεχνογνωσία για έργα αυτού του βεληνεκούς, λόγω της εμπειρίας που έχει αποκομίσει από τις πολύ απαιτητικές νησιωτικές διασυνδέσεις που υλοποιεί στο Αιγαίο τα τελευταία χρόνια.

Κατά την παρέμβασή του, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου, κ. Μάριος Παναγίδης τόνισε την ανάγκη διασύνδεσης του νησιού, για να επιτευχθεί η ενσωμάτωσή του στο ευρωπαϊκό ηλεκτρικό δίκτυο και να τερματιστεί η ενεργειακή του απομόνωση.

Δεδομένων και των φιλόδοξων ευρωπαϊκών στόχων για την ενέργεια και το κλίμα, ο κ. Παναγίδης χαρακτήρισε τις διασυνδέσεις ως υποδομές που είναι απολύτως απαραίτητες για την ενεργειακή μετάβαση της ηπείρου. Στην περίπτωση της Κύπρου, όπως είπε, η ηλεκτρική διασύνδεση με την υπόλοιπη Ευρώπη, μέσω της Ελλάδας, θα συμβάλει στη μείωση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας, στη ασφάλεια τροφοδοσίας του νησιού και στο «πρασίνισμα» του ενεργειακού του μείγματος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.