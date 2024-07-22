ΑΑΔΕ: Ψηφιακά μέσω των συμβολαιογράφων τα πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ για αποβιώσαντες

Επεκτείνεται η δυνατότητα ψηφιακής έκδοσης πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ και στις περιπτώσεις αποβιωσάντων, με την Α. 1114/2024 απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή. Με την απόφαση, παρέχεται στον συμβολαιογράφο που συντάσσει την συμβολαιογραφική πράξη αποδοχής κληρονομιάς η δυνατότητα προβολής των δικαιωμάτων επί ακινήτων του αποβιώσαντος και ψηφιακής έκδοσης του πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ.

Ειδικότερα, ο συμβολαιογράφος μπορεί να εκδίδει το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ απευθείας από την πλατφόρμα myPROPERTY με τους δικούς του κωδικούς Taxisnet, χωρίς να απαιτείται να έχει υποβάλει σχετική αίτηση στην ΑΑΔΕ ο ενδιαφερόμενος κληρονόμος.

Πριν από τη λήψη του πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ μέσω της πλατφόρμας myPROPERTY, ο συμβολαιογράφος υποχρεούται να έχει στη διάθεση του τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το πρόσωπο, για λογαριασμό του οποίου λαμβάνει το πιστοποιητικό, είναι κληρονόμος του αποβιώσαντος, καθώς και σχετική εξουσιοδότηση του κληρονόμου να ληφθεί το πιστοποιητικό για λογαριασμό του.

Η ψηφιακή έκδοση των πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ αποβιωσάντων από τους συμβολαιογράφους γίνεται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myAADE.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > myPROPERTY > Μεταβιβάσεις, Κληρονομιές, Γονικές παροχές, Δωρεές.

Με τη ρύθμιση αυτή:

*διευκολύνονται οι κληρονόμοι, καθώς δεν χρειάζεται να υποβάλουν οι ίδιοι αιτήματα μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου», για την έκδοση των πιστοποιητικών αυτών στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ (ΔΟΥ/ΚΕΦΟΚ)

*επιταχύνεται η σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων αποδοχής κληρονομιάς, καθώς το σχετικό πιστοποιητικό εκδίδεται αυτόματα

*μειώνεται το διοικητικό βάρος των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ (ΔΟΥ/ΚΕΦΟΚ), και επιτυγχάνεται η ταχύτερη διεκπεραίωση των λοιπών υποθέσεων και αιτημάτων των φορολογούμενων.

Επισημαίνεται ότι, για τη διευκόλυνση των κληρονόμων, η νέα διαδικασία μπορεί να ακολουθηθεί και για πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ που έχουν ήδη ζητηθεί μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» και δεν έχουν ακόμα χορηγηθεί. Για την ταχύτερη εξυπηρέτησή τους, η ΑΑΔΕ συνιστά στους πολίτες που έχουν υποβάλει σχετικό αίτημα και δεν έχουν ακόμα λάβει το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ, να ακολουθήσουν τη νέα διαδικασία μέσω του συμβολαιογράφου, ώστε να το λάβουν άμεσα.

Όπως δήλωσε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, «η νέα διαδικασία λήψης πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ από τους συμβολαιογράφους, αποτελεί ένα ακόμα βήμα διευκόλυνσης των φορολογουμένων στις συναλλαγές τους. Βασίζεται στην εμπιστοσύνη μας στους συμβολαιογράφους, που αποτελούν δημόσιους λειτουργούς και θεσμικούς συνεργάτες μας. Υπηρετούμε έμπρακτα το μοντέλο της σύγχρονης συνεργατικής διοίκησης, προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και του κοινωνικού συνόλου».

