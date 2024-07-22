Ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υπερβαίνει τα επίπεδα των 1.480 μονάδων, εν μέσω ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών, στον απόηχο της απόσυρσης του Τζο Μπάιντεν από τη διεκδίκηση της προεδρίας των ΗΠΑ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.482,43 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,23%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 96,39 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 21.845.279 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,43%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,90%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΟΤΕ (+2,83%), της Alpha Bank (+2,65%), της Motor Oil (+2,52%) Eurobank (+2,33%) και της Πειραιώς (+2,28%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Ελλάκτωρ (-18,99%), της Jumbo (-0,55%), της ΔΕΗ (-0,35%) και της ΕΥΔΑΠ (-0,34%).

Χωρίς το μέρισμα διαπραγματεύονται σήμερα οι μετοχές της ΔΕΗ (0,25 ευρώ ανά μετοχή) και της ΕΥΔΑΠ (0,10 ευρώ ανά μετοχή). Η μετοχή της Ελλάκτωρ, μετά την ισόποση αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, είναι διαπραγματεύσιμες με τελική ονομαστική αξία μετοχής 0,04 ευρώ και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού 0,50 ευρώ με προσαρμοσμένη τιμή εκκίνησης στα 2,0800 ευρώ.

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Πειραιώς διακινώντας 7.332.645 και 4.351.180 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 17,24 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 12,57 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 62 μετοχές, 34 πτωτικά και 26 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Δομική Κρήτης +7,37% και Moda Bango +5,71%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Attica Bank -25,41% και Ελλάκτωρ -18,99%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 30,7500 -0,16%

ALPHA BANK: 1,7225 +2,65%

AEGEAN AIRLINES: 11,8900 +0,59%

VIOHALCO: 5,9800 +1,87%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 18,1000 +0,44%

ΔΑΑ:7,9980 +0,60%

ΔΕΗ: 11,5000 -0,35%

COCA COLA HBC:33,2200 +1,65%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,0900 -18,99%

ΕΛΠΕ: 7,6200 +1,33%

ELVALHALCOR: 1,8920 +2,05%

ΕΘΝΙΚΗ: 8,4140 +1,37%

ΕΥΔΑΠ: 5,7800 -0,34%

EUROBANK: 2,2400 +2,33%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,4100 -0,27%

MOTOR OIL: 23,5800 +2,52%

JUMBO: 25,2000 -0,55%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 36,5000 +1,50%

ΟΛΠ:27,5500 +1,29%

ΟΠΑΠ: 16,0100 +1,27%

ΟΤΕ: 14,5500 +2,83%

AUTOHELLAS:117000 +0,86%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,9890 +2,28%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,1800 +0,90%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:19,2200 -0,21%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

