Στα ύψη έχει εκτοξευθεί η τιμή χονδρικής του ρεύματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η χώρα μας «δεν είναι σε καλή κατάσταση» και συγκεκριμένα η τιμή χρονδρικής του ρεύματος βρίσκεται στα 219,28 ευρώ ΜWh. Αυτή η τιμή είναι πάνω από 70% αυξημένη από την Κυριακή. Στη Βουλγαρία η τιμή είναι στα 229, 24 ευρώ ΜWh. Την ίδια ακριβώς τιμή έχει και η Ρουμανία. Πρόκειται για χώρες που είναι «συνδεδεμένες» στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Στην Ουγγαρία, υπάρχει αποκατάσταση των προβλημάτων των προηγούμενων ημερών και γι αυτό και φαίνεται ότι έπεσε στα 120,45 ευρώ ΜWh. Ωστόσο, και αυτή η τιμή είναι αυξημένη από την Κυριακή.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Στην Κεντρική Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Ιταλία η τιμή βρίσκεται στα 115,84 ευρώ ΜWh, ενώ στη Γερμανία πολύ πιο κάτω στα 91,23 ευρώ ΜWh, η Ισπανία είναι λίγο κάτω από τα 80 ευρώ, η Γαλλία είναι στα 57 ευρώ και ακόμα βορειότερα είναι πιο φτηνά.

Αναλυτικά η λίστα:

Ελλάδα: 219,28 €/MWh

Βουλγαρία: 229,24 €/MWh

Ρουμανία: 229,24 €/MWh

Ουγγαρία: 120,45 €/MWh

Ιταλία: 115,84 €/MWh

Γερμανία: 91,23 €/MWh

Ισπανία: 79,53 €/MWh

Γαλλία: 57,61 €/MWh

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.