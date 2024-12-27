ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 23,5% στον όγκο της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας τον Σεπτέμβριο

Αύξηση 23,5% σημειώθηκε στον όγκο της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας στο σύνολο της χώρας, τον Σεπτέμβριο φέτος, καθώς, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τον συγκεκριμένο μήνα εκδόθηκαν 2.236 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 554.053 m2 επιφάνειας και 2.765.908 m3 όγκου. Παράλληλα, παρουσίασε μείωση κατά 1,5% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 6% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 23,5% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023.

Το 9μηνο, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της χώρας αύξηση κατά 17,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 18,8% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 10,7% στον όγκο, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου 2023.

