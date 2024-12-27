Δημοσιεύτηκε ο Οδηγός του προγράμματος «Εξοικονομώ 2025» (Β’ 6970/2024) του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με προϋπολογισμό 434 εκατ. ευρώ αναμένεται να επωφεληθούν δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά της χώρας, για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών τους.

Τη σχετική προκήρυξη υπέγραψαν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, καθώς και ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκος Παπαθανάσης.

Σημειώνεται πως το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του “RePowerEU”, του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης–NextGeneration EU.

Ειδικότερα όσον αφορά στα βασικά χαρακτηριστικά του:

Προβλέπεται πως μέσω του «Εξοικονομώ 2025» θα επιτευχθεί εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας πάνω από 30% ανά περίπτωση, μέσω της ενεργειακής αναβάθμισης, κατά τουλάχιστον τρεις ενεργειακές κατηγορίες, κάθε κατοικίας που θα ενισχυθεί στο πλαίσιο του προγράμματος. Διευκρινίζεται πως το πρόγραμμα αφορά σε κτίρια που χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία (μονοκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα).

Βασική στόχευση του προγράμματος -μεταξύ άλλων- είναι η στήριξη ενεργειακά ευάλωτων και πληγέντων ομάδων πληθυσμού. Ειδικότερα, περιλαμβάνει ξεχωριστά κίνητρα (αυξημένο ποσοστό επιχορηγήσεων και ειδικό προϋπολογισμό) για: τη στήριξη οικογενειών με μέλος/μέλη ΑμεΑ, πληγέντες της Θεσσαλίας (συμπεριλαμβανόμενων των σεισμόπληκτων ωφελούμενων της δημοτικής κοινότητας Δαμασίου του Δήμου Τυρνάβου), σεισμόπληκτους του Αρκαλοχωρίου και της Σάμου, οικογένειες με τουλάχιστον τρία εξαρτώμενα τέκνα και ευάλωτα νοικοκυριά.

Σημειώνεται πως αναλόγως της κατηγορίας που εμπίπτει ο δικαιούχος, το ποσοστό της οικονομικής ενίσχυσης ξεκινάει από 50%, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις καλύπτεται ακόμη και το 100% του κόστους επένδυσης.

Στις επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος συμπεριλαμβάνονται οι εξής:

αντικατάσταση κουφωμάτων,

τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης,

αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης,

σύστημα ζεστού νερού χρήσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ),

λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, όπως είναι η εγκατάσταση έξυπνου συστήματος διαχείρισης (smarthome) και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας (μπαταρίες).

Από τα 434 εκατ. ευρώ που είναι ο προϋπολογισμός του «Εξοικονομώ 2025», τα 396 εκατ. ευρώ κατευθύνονται απευθείας στα νοικοκυριά. Εντός του προγράμματος, προβλέπονται και πρόσθετες δαπάνες για επιδότηση επιτοκίου, διαχειριστικά κόστη και άλλες ανάγκες.

Από τα 396 εκατ. ευρώ, 27,4 εκατ. ευρώ διατίθενται για οικογένειες με μέλη ΑμεΑ, 91,3 εκατ. ευρώ για τους πληγέντες της Θεσσαλίας και τους σεισμόπληκτους του Αρκαλοχωρίου και της Σάμου (εκ των οποίων τα 54,8 εκατ. ευρώ για τα ευάλωτα νοικοκυριά) και 18,2 εκατ. ευρώ για οικογένειες με τουλάχιστον τρία εξαρτώμενα τέκνα.

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης με ΦΠΑ ανά αίτηση ωφελούμενου, δεν μπορεί να υπερβαίνει:

το γινόμενο του 1,20 ευρώ επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (kWh), όπως προκύπτει από το Α’ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, τις 35.000 ευρώ.

Αξίζει να επισημανθεί πως ως κριτήριο αξιολόγησης των προτάσεων ενεργειακής αναβάθμισης που θα υποβληθούν στο πρόγραμμα θα χρησιμοποιούνται οι βαθμοημέρες θέρμανσης και θα δίνεται προτεραιότητα στις ψυχρότερες περιοχές της χώρας, δεδομένων των ιδιαίτερων αναγκών τους.

Όσον αφορά στους ωφελούμενους που θα υπαχθούν στο «Εξοικονομώ 2025», καλύπτοντας την ιδία συμμετοχή με δάνειο, επισημαίνεται πως το επιτόκιο της δανειακής σύμβασης είναι σταθερό και επιδοτούμενο σε ποσοστό 100%.

Φορέας υλοποίησης του «Εξοικονομώ 2025», είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) και φορέας οικονομικής διαχείρισης η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης από τους ενδιαφερόμενους θα υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά, από τις 8.1.2025 έως τις 20.3.2025 και υποχρεωτικά μέσω του επίσημου δικτυακού τόπου του προγράμματος (https://exoikonomo2025.gov.gr»).

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο (λειτουργικό από 8.1.2025): 2131513753 (καθημερινές, 9:00 π.μ. - 5:00 μ.μ.).

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, δήλωσε με αφορμή την προκήρυξη του προγράμματος: «Μέσα από το “Εξοικονομώ 2025”, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 430 εκατ. ευρώ, επενδύουμε στην ενεργειακή αναβάθμιση των νοικοκυριών της χώρας. Τα ενισχύουμε οικονομικά για την αντικατάσταση κουφωμάτων, την τοποθέτηση και αναβάθμιση θερμομόνωσης, την αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης και ψύξης, το σύστημα ζεστού νερού χρήσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, την εγκατάσταση έξυπνου συστήματος διαχείρισης (smarthome) και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας. Υλοποιώντας τις παρεμβάσεις και αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες, φιλικές προς το περιβάλλον, τα νοικοκυριά πέραν από την ενεργειακή τους αναβάθμιση επιτυγχάνουν, συνακόλουθα, σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων».

Ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκος Παπαθανάσης, σημείωσε: «Το "Εξοικονομώ 2025" αποτελεί μια ακόμα έμπρακτη απόδειξη του που και προς όφελος ποιων κατευθύνονται οι ευρωπαϊκοί πόροι και ειδικότερα αυτοί που προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μάλιστα, με το νέο Πρόγραμμα, το οποίο απευθύνεται σε όλες και σε όλους τους συμπολίτες μας, εξασφαλίσαμε τη διεύρυνση των κοινωνικών κριτηρίων, με αυξημένα ποσοστά επιχορήγησης για ευάλωτες οικογένειες και νοικοκυριά, αλλά και γεωγραφικές περιοχές βάσει των κλιματικών συνθηκών. Επιταχύνουμε την υλοποίηση των δεσμεύσεών μας προς τους συμπολίτες μας, με δράσεις που εξοικονομούν ενέργεια και ταυτόχρονα βελτιώνουν το εισόδημα και την καθημερινότητα όλων».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.