Στο κλείσιμο δύο ακόμα επιχειρήσεων, σε παραλία της Ρόδου και γνωστό εστιατόριο στην Γιάλοβα, για 48 ώρες, προχώρησαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΑΑΔΕ, το πρώτο λουκέτο αφορά σε πολύ γνωστό εστιατόριο στη Γιάλοβα Μεσσηνίας. Εκεί, οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση δεν είχε εκδώσει 11 αποδείξεις, καθαρής αξίας άνω των 2.900 ευρώ. Εκτός από τη σφράγιση, επιβλήθηκαν τα πρόστιμα που αναλογούν, ενώ άρχισε η σε βάθος ετών έρευνα στα φορολογικά στοιχεία της εταιρείας.

Ενώ, σε γνωστή παραλία στη Ρόδο, οι ομπρέλες beach bar είναι κλειστές και δεμένες για 48 ώρες. Για αυτό το διάστημα, η επιχείρηση δεν θα λειτουργεί, αφού διαπιστώθηκε να μην έχει εκδώσει περισσότερες από 45 αποδείξεις.

Είχε προηγηθεί λουκέτο και σε σε γνωστό εστιατόριο στην Μύκονο, παρά τα τεχνάσματα από την επιχείρηση.



Πηγή: skai.gr

